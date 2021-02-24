Самый оголтелый распил делается с еврогрантов на «борьбу с российской дезинформацией» – медиа-юрист

24.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Центр противодействия дезинформации, о создании которого заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, будет копией существовавшего при Порошенко Министерства информационной политики Украины и будет так же неэффективно расходовать деньги, которые Запад дает Украине на борьбу с «дезинформацией».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила глава правления Национальной ассоциации украинских медиа-юристов Татьяна Катюжинская, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«При министерстве культуры уже создан центр, который будет заниматься информационной безопасностью, будет распределять тендеры. Первый тендер – на освещение и продвижение Украины в зарубежных СМИ, второй в 4,5 млн грн – на разъяснение правительственных реформ и их продвижение в Украине.

Очень мало шансов, что они реально будут делать что-то важное и полезное. У меня нет таких надежд. Можно вспомнить Минстець, что они делали по сути – они брали грантовые деньги, зарубежные гранты, и размещали внешнюю рекламу. Это была большая часть их работы, ее второй этап. Первый этап – «Крым – это Украина!» и что-то такое. «Трава -зеленая!».

Это департамент при министерстве. Сейчас государство как бенефициар согласовывает все гранты в информационной сфере, через них будет проходить медиаграмотность. Европа на это сейчас выделяет большие деньги, более 3 млн евро», – сказала Татьяна Катюжинская.