Самый пророссийский регион Молдовы делает выбор

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В маленьком регионе на юге Молдавии Россия, похоже, испытывает новые подходы в выборных процессах. Впервые Москва не выказывает публичной поддержки ни одному из кандидатов на пост главы Гагаузской автономии. Несмотря на это российский фактор не только никуда не убрался из местной политики, но и превратился в самый важный.

Гагаузия – традиционно считается в Молдове регионом пророссийских взглядов, что никогда не нравилось Кишиневу. На почти всех предыдущих выборах в автономии именно публичная ставка Москвы практически сразу выявляла победителя.

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Так было с Михаилом Формузалом, победившим во втором туре во многом благодаря почетной грамоте от тогдашнего спикера Госдумы Сергея Нарышкина. Так было с Ириной Влах, выдвигавшейся под лозунгом «Быть вместе с Россией в наших силах» и при активном личном участии Валентины Матвиенко, Ирины Родниной и целого ряда других депутатов Госдумы РФ, приезжавших агитировать за «своего» кандидата.

Однако теперь правила игры изменились. Кишинев занял исключительно антироссийскую позицию в споре Москвы и Запада, публичные выступления в поддержку России означают автоматическое уголовное дело за оправдание войны, а отказ публично критиковать РФ – уголовное дело за «пропаганду войны молчанием».

Правящий в Молдове режим Майи Санду принимает законы о сепаратизме, деятельно расширяет инструментарий спецслужб, закрывает независимые и пророссийские телеканалы и другие СМИ, зачищает публичное пространство от несогласных голосов.

В этих условиях можно было ожидать, что выборы в Гагаузии впервые в истории автономии пройдут без какого-либо влияния России. Однако это не так. Действительно, из Москвы не раздается, как в прежние времена, рекомендаций и советов гагаузским избирателям кого именно из политиков поддержать.

Вместо этого … кандидаты на пост башкана Гагаузии (так официально называется должность главы региона) сами говорят о России, причем столько, что прозападные журналисты уже составляют публичные доносы на них.

Всего претендентов шесть: Дмитрий Кройтор, Николай Дудогло, Григорий Узун, Виктор Петров, Сергей Чимпоеш и Михаил Формузал. Кройтор и Формузал уже занимали пост башкана в прошлом, Узун и Дудогло были депутатами молдавского парламента, а Чимпоеш и Петров состоят в Народном собрании Гагаузии – региональном парламенте. Узуна и Петрова, причем обоих сразу, поддерживают молдавские социалисты.

Первого – официально, выступать на митингах в его поддержку приезжает экс-президент Молдовы и бывший председатель ПСРМ Игорь Додон. Второго – неофициально, его избирательный штаб возглавил близкий к Додону депутат-социалист Василе Боля. Однако о России говорят не только эти двое, а практически все конкуренты.

Избирательная кампания в Гагаузии находится в самом разгаре. Голосование состоится через две недели, 2 апреля, и кандидаты активно проводят встречи с избирателями и предвыборные митинги. Как оказалось, вопрос о налаживании связей с Россией несмотря на сложную геополитическую обстановку – один из самых беспокоящих жителей Гагаузской автономии.

«Я долго работал в России, там живет много уроженцев Гагаузии. В России есть целые населенные пункты, созданные выходцами из Гагаузии. Поэтому отношения с Россией должны быть самые хорошие и конструктивные» – подчеркнул в ходе недавнего выступления считающийся фаворитом выборной гонки Дмитрий Кройтор, который сейчас трудится послом Республики Молдова в Турции.

Другие кандидаты идут еще дальше и прямо выступают в поддержку российской специальной военной операции на Украине.

«В 90-е годы, когда распался Советский Союз, Гагаузия объявила себя республикой. Нас окружили волонтеры с оружием и пришли уничтожать весь гагаузский народ. Кто в тот момент пришел на защиту? Болградская дивизия, русские, именно они пришли сюда, генерал Зайцев со своей частью и остановил кровопролитие. Я считаю, что то же самое сегодня делается на Донбассе. И когда их окружила регулярная армия и начала убивать, конечно, нужно было спасать» – заявил Николай Дудогло на митинге в столице Гагаузии в Комрате.

Участники выборов припоминают, что землю, на которой сегодня живут гагаузы на юге Молдавии, им предоставил для поселения в XIX веке российский император.

«Эти земли, Буджак, нас сюда позвали не молдаване, не румыны, а русский царь. Он нам дал эту землю для жизни, и мы благодарны русскому народу за это» – такой экскурс в историю озвучил на одном из последних митингов в Гагаузии известный местный общественный деятель Михаил Влах.

«Румынский вопрос» из обсуждения никуда не делся тоже, несмотря на старания Кишинева и европейских партнеров сгладить историческое недоверие гагаузов к южным соседям щедрыми пожертвованиями на ремонт школ и детских садов.

Спустя почти 100 лет после румынской оккупации Буджака местные жители помнят рассказы пожилых людей о засилье и преступлениях запрутских жандармов и апеллируют к этой угрозе. Сергей Чимпоеш регулярно напоминает об этом факторе региональной политики избирателям на своих митингах.

Чимпоеш и Петров – единственные из кандидатов, осмелившиеся не только заявлять о сотрудничестве с Россией, но и поехать в РФ за поддержкой. Виктора Петрова принял в Казани раис Татарстана Рустам Минниханов, а Сергея Чимпоеша в Москве вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Обе встречи были посвящены налаживанию и укреплению связей между регионами России и Гагаузской автономией Молдавии.

Пока Кишинев никак не комментирует явные реверансы гагаузских кандидатов в сторону Москвы. Это не мешает проправительственным журналистам комментировать выступления претендентов на пост башкана ссылками на недавно введенные статьи Уголовного кодекса о сепаратизме.

Официально, правящая в Молдове партия PAS признает важность этих выборов, однако участвовать в них отказалась.

«Эти выборы очень важны для нас с точки зрения честности проведения. Они должны быть максимально прозрачными, справедливыми, так как их соответствие условиям демократии будет учитываться на предстоящих переговорах о вступлении республики в Евросоюз» – считает спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

Молдавский спикер, конечно же, лукавит. PAS не участвует в выборах, осознавая бесперспективность проевропейских кандидатов в пророссийском регионе. Однако значение этих выборов для Кишинева переоценить сложно – в случае попытки присоединения Молдовы к Румынии или Евросоюзу будущему башкану предстоит реализовать решение гагаузского референдума от 2 февраля 2014 года об отделении от Молдовы и вступлении в Евразийское экономическое сообщество.