Санду готовится доплести лапти Додону

17.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Победившая на выборах президента Молдовы прозападная гражданка Румынии Майя Санду будет добиваться досрочных перевыборов парламента, где у нее есть только 14 депутатов из 101.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Коммерсанту» заявили молдавские политические эксперты.

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«Без нового парламента и правительства добиться улучшений будет тяжело. Социалисты будут противиться этому, потому что они наберут значительно меньше мест и их мощь ослабнет. Если не удастся добиться роспуска парламента в ближайшие три-четыре месяца, рейтинг Майи Санду пойдет вниз», — сказал президент кишиневского Института стратегических инициатив Влад Кульминский, работавший советником Санду во время ее недолгого пребывания на посту премьер-министра.

Тем не менее эксперт считает, что с «большим объемом народной поддержки новому президенту удастся распустить парламент, провести досрочные выборы, создать новое правящее большинство и назначить правительство, которое вытащит страну из экономической и демографической ямы».

В свою очередь глава кишиневского аналитического Balkan-Centre Сергей Манастырлы отмечает, что Санду будет опираться не только на поддерживающие ее массы, но и на Запад.

«Эти рычаги она может применить, чтобы добиться роспуска парламента, потому что для нее досрочные выборы являются единственной возможностью выполнить обещания. Иначе она ничем не будет отличаться от Додона, который не выполнил почти ничего из того, что обещал», — убежден Манастырлы.

Напомним, что во второму туре выборов Санду опередила действующего президента Игоря Додона более чем на 15 процентов.