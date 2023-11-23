Санкции Запада ударили по успешной торговле Приднестровья с РФ
23.11.2023 18:10
(Мск) , Москва
Антироссийские санкции ЕС ощутимо ударили по Приднестровью.
Об этом в эфире телеканала «Первый приднестровский» заявил председатель союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья Юрий Чебан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы же практически очень серьезно и неплохо начали торговать с восточным рынком. Это РФ – большой объемный рынок. И санкционные пакеты против России коснулись и нас», – сказал Чебан.
Он пояснил, что во время пандемии ковида страны ЕС перестали покупать продукцию приднестровских предприятий легкой промышленности, и они перенаправили свой импорт в Россию.
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