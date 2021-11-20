Сатановский: Украина использует турецкие беспилотники против Дон-басса и Крыма

Валентин Лазарев. Просмотров: 20.11.202116:06 (Мск), Москва,

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Новости Украины





Поставки беспилотников Bayraktar из Турции на Украину подразумевают удар по Донбассу и Крыму под покровительством Запада. С таким заявлением выступил востоковед и политолог Евгений Сатановский.

Востоковед обратил внимание, что продажа беспилотников Bayraktar имеет стратегический ход, направленный против РФ.

«Разумеется, в этой сделке есть геополитическая компонента, которую никто особо и не скрывает, в том числе — в украинском руководстве. Речь идет о попытках при поддержке западных войск ударить не только по Донбассу, но и по Крыму», — отметил Сатановский.

Впервые «Байрактар» замечен в небе над Донбассом в конце октября. В Сети появились кадры его боевого применения против народной милиции ДНР. БЛА выпустил боеприпас, который поразил артиллерийское орудие Д-30.

Ранее двое граждан ДНР Виктор Баркалов и Вадим Шулак обратились к группе международных правозащитных инстанций с просьбой обратить внимание на военные преступления, совершенные руководством Украины, ВСУ и нацбатальонами в Донбассе с 2014 года. В документах указывается, что Киев развязал боевые действия, прикрываясь «антитеррористической операцией». В рамках этого геноцида силовики убивают мирных жителей и разрушают жизненно важную инфраструктуру.

Соответствующие обращения направлены в МУС, Совет Безопасности ООН, Международный суд, Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Amnesty International и Human Rights Watch.