СБУ обнаружила доказательства присутствия России. Почему Донбасс не отрицает

27.09.2021 14:18 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Служба безопасности Украины выступила с заявлением об обнаружении на Донбассе доказательств «институционального присутствия России».

О том, почему в ДНР подобные «разоблачения» вызывают смех, в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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На фоне политических вакханалий, происходящих на Зе-оккупированной Украине, сотрудники СБУ проводят пиар-кампанию интеграции Донбасса в Российскую Федерацию. Возможно, что таким образом СБУшники, сами того не понимая, показывают путь к спасению жителей оставшейся части Украины – только Большая Россия – по примеру Донецкой Народной Республики.

В интернете «гуляет» видео, на котором некий «спикер СБУ» вещает о том, что Служба безопасности Украины обнародовала новые доказательства (звучит-то как!) институционного присутствия РФ в Донбассе. Так сказать, СБУшным вещдоком являются сведения о том, что в ДНР завершается реформирование системы образования и науки, которые предусматривают полный переход образовательной отрасли на стандарты Российской Федерации. Кроме того, «спикер» с каменным лицом заявляющий о «таинственном российском следе», приводит «железобетонный аргумент» наличия такового: российские органы государственной власти признают дипломы о высшем образовании, выданные в ДНР.

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Что могу сказать по этому поводу? Ура-патриоты проснулись! И пробудил их, наверное, Зеленский, накануне призывающий проснуться ООН. Уже восьмой год в Донбассе протекают интеграционные процессы с Россией, ведь после госпереворота, произошедшего в 2014 году в «незалежной», донбассовцы окончательно убедились, что с попавшей под западное управление «державой» им не по пути.

В оккупированной стране западные кураторы, естественно, взялись за воспитание подрастающего поколения. Восточная мудрость гласит: «Хочешь победить врага – воспитай его детей». Поэтому с развалом Советского Союза в «незалежной» начались разноплановые образовательные эксперименты, конечная цель которых – дебилизация населения. Образовательные реформы на Украине приняли крайне агрессивную форму с 2014 года – после победы преступного майдана «гидности» – только в 2014-2015 годах были закрыты 231 сельская школа и 38 городских. «Расцвет» ликвидации школ (в частности, русских и в сельской местности) пришёлся на первое время правления сумасшедшего Зе-диктатора. ПреЗЕдент продолжил воевать против русского языка (на котором, к слову, сам думает и говорит), проводит жёсткую политику украинизации и по всей стране закрывает русские школы и классы. Для чего это делается? Всё просто – для того, чтобы ученики не вникали в украиноязычную школьную программу и впоследствии становились «пушечным мясом» на фронте или же дешёвой рабочей силой на Западе.

Минувший 2020 год стал переломным и для Украины, и для Донецкой Народной Республики. Президент Украины Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», которым в стране с сентября 2020 года ликвидированы русскоязычные школы. На контрасте с образовательным Зе-геноцидом в «незалежной», в Донецкой Народной Республике уже семь с половиной лет повышается качественный уровень среднего и высшего образования. Донбасские школы с 1 сентября 2020 года перешли на российские образовательные стандарты. В этом году впервые на территории ДНР по российским стандартам проходила аттестация знаний выпускников школ. Наши дети сдавали Единый государственный экзамен непосредственно на территории Республики, без выезда в Россию.

Кроме того, постепенно переходят на российские стандарты обучения и получают аккредитацию в Министерстве образования России вузы Республики. Если первые годы после создания ДНР студентам для получения дипломов российского образца нужно было выезжать в Россию, то сейчас во многих высших учебных заведениях выдают сразу два диплома – республиканский и российский. К примеру, в 2021 году боль сорока процентов выпускников вузов наряду с дипломами ДНР получили дипломы РФ. Процесс интеграции образовательной сферы ДНР в Российскую Федерацию с каждым днём усиливается, и он необратим.

Наряду с этим хочу подчеркнуть, что более 600 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство. Мы – русские, мы учим наших детей на русском языке, по лучшим образовательным программам. Потому что мы растим творцов.

В этой связи отдельно хочу подчеркнуть, что своих братьев, проживающих на временно Зе-оккупированной оставшейся части Украины, мы не бросаем. Меры поддержки русских и русскоязычных граждан «незалежной» определены в части практической реализации доктрины «Русский Донбасс». Кроме того, на форуме «Русский Донбасс» Главой ДНР Денисом Пушилиным совместно с Главой ЛНР Леонидом Пасечником принято решение о необходимости усилить работу в направлении поддержки наших соотечественников, проживающих на временно подконтрольной Украине территории Донбасса, и расширить Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса. Теперь её действие распространяется на русских и русскоязычных граждан оставшейся части Украины. Гумпрограммой предусмотрены условия для получения среднего и высшего профессионального образования в учреждениях нашей Республики.

Сегодня Донбасс является мостом для жителей Зе-оккупированной Украины в Большую Россию. И когда СБУ публикует материалы о реформировании системы образования ДНР, они ещё сильнее побуждают украинцев к возвращению домой, в Россию – в страну, которая позаботится о качественном образовании для их детей. Ведь они достойны лучшего!

P.S. Предлагаю украинским ура-патриотам занести в чёрный список СБУшного «спикера», который, по сути, занимается пропагандой среди украинского населения идеалов Русского мира, и фактически призывает украинцев последовать примеру жителей Донбасса и начать большую кампанию по воссоединению с Большой Россией.