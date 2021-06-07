СБУ отчиталась о предотвращении ликвидации видного пособника карателей

07.06.2021, Харьков, Игорь Шаповалов

Новости Украины

В пресс-службе СБУ отчитались о предотвращении покушения на разработчика новой военной техники для ВСУ, который работал в Донбассе.

В сообщении говорится, что на подконтрольной Киеву территории Луганской области в городе Северодонецк сотрудниками спецслужбы был задержан якобы бывший военнослужащий ЛНР, который «готовил покушение на одного из ведущих специалистов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Задержанный «во время закладки взрывного устройства в автомобиль военного специалиста» якобы въехал на Украину с территории РФ, и по заданию российских спецслужб планировал взорвать автомобиль вместе с жертвой.

«Согласно имеющимся данным, ликвидация гражданина Украины должна была быть местью российских спецслужб из-за его показаний по делу разоблаченной в феврале 2021 года агентурной сети ФСБ РФ (её задачей было получение и передача представителям российской спецслужбы информации с ограниченным доступом в оборонной сфере)», – подчеркнули в ведомстве.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Совершение террористического акта).

Там же опубликовали видеозапись «закладки взрывного устройства» – снятую на достаточно хорошие камеры, с нескольких ракурсов. Интересно, что размер «взрывного устройства» в видеосюжете гораздо меньше, чем «бомба» на обнародованных ВСУ фотографиях.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что СБУ, тиражируя откровенные пропагандистские глупости, демонстрируют свою полную деквалификацию.