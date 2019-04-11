СБУ разоблачила агента российского Генштаба в Нацполиции

11.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинского полицейского разоблачили в сотрудничестве с главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом заявил представитель контрразведки СБУ, передает пресс-служба ведомства.

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“Прекращена противоправная деятельность агента главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. В частности, 9 апреля в Харькове контрразведчиками под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области задержан гражданин Украины, работник Главного управления национальной полиции в Харьковской области”, – рассказал представитель контрразведки СБУ Владимир Настюк.

По версии СБУ, полицейский “был завербован в Белгороде кадровым сотрудником Главного управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации на основе лояльного отношения к политике Кремля”.

“Также установлено, что российско-военный разведчик неоднократно находился на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в составе оперативных групп ГУ ГШ ВС РФ и активно формировал агентурные сети из граждан Украины для выполнения ими различного рода разведывательно-подрывных задач против нашего государства”, – сказал Настюк.

По его словам, “для выполнения задач российско-военного разведчика, украинский полицейский использовал свое служебное положение для сбора и передачи российской стороне информации с ограниченным доступом, которая циркулирует в Министерстве внутренних дел и Национальной полиции. Он также оказывал куратору сведения о дислокации и мобилизационной готовности воинских подразделений и силовых структур на территории Харьковской области, в том числе задействованных в проведении антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины”.