Сделан предпоследний шаг до полного уничтожения украинской экономики

17.05.2019

Новые антироссийские санкции, введенные украинским правительством, негативно отразятся на экономике Украины.

Об этом в комментарии «Известиям» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«Ресурсов на Украине практически нет для организации новых производств и модернизации существующих. В политическом плане это решение, с одной стороны, закономерное. Но вместе с тем, как и большинство подобных идей, это негативно отразится на экономике страны. Видимо, мы стали свидетелями предпоследнего аккорда украинских санкций против России. Остается еще газ, нефть, дизельное топливо. Но это на тот случай, если власти в Киеве решат полностью уничтожить свою экономику», – говорит Денисов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинский премьер Владимир Гройсман объявил, что Киев введет эмбарго на поставки из России продукции, аналоги которой производятся на Украине, а также обложит спецпошлинами российские товары.