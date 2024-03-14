Секретарь Совбеза Украины: «Войска НАТО зайдут, Россию – деколонизируем»

Сейчас вопрос ввода войск стран-членов НАТО на территорию Украины – не такое уж резонансное событие, каким это могло бы быть 10 лет назад. Постепенно западные государства начинают понимать, что Россию нужно уничтожить.

Об этом на пресс-конференции во Львове заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он допустил, что войска стран НАТО могут зайти на Украину, и подчеркнул, что британские инструкторы находятся там с первого дня широкомасштабного конфликта.

«Что касается присутствия военных тех или иных стран-членов альянса, то мы не исключаем, что при определённых обстоятельствах они могут здесь появиться. Другое дело, о каком количестве идёт речь. Вы знаете о том, что то, что касается инструкторов – это представители стран-членов НАТО, то что касается консультантов (давайте их так осторожно называть) – это представители стран НАТО. И когда я говорю о Великобритании, имейте в виду, что практически ни дня не было, чтобы у нас не было контактов с теми людьми, которые помогают нам консультировать, помогают нам обучать, сопровождать те или иные процессы, за что им искренняя благодарность. Последнее время президент Франции Макрон… хочу подчеркнуть, что в каждой стране президент – это верховный главнокомандующий, который имеет право на те или иные действия», – рассуждал Данилов.

Он уверяет, что страны НАТО уже начали менять своё отношение к России, в том числе, в вопросе «деколонизации».

«Давайте посмотрим, как будут разворачиваться события, но это уже не является какой-то чрезвычайной вещью, которая была бы взрывной. Если бы это было 10 лет назад, это бы вызвало другой резонанс и другие события. Сейчас это намного спокойнее, потому что два года горячей фазы войны, а фактически она началась ещё в 2014 году, дают нам понимание, что мир начинает понимать, что такое, прежде всего, Россия, почему её в своё время проспали. И всё больше и больше мир начинает понимать, что вопрос деколонизации России – это то, что до определённого периода времени никто не понимал, почему мы говорим, что Россия будет изменена в своих границах», – трепался секретарь СНБО.

Он начал убеждать всех в развале России.

«Россия – единственная страна, на территории которой остались колонии. У неё колонизированы целые народы, они питаются этим населением, они уничтожают их язык, культуру, они забирают их природные ресурсы. И мы более чем уверены, что в результате этой войны произойдёт деколонизация России, и мы будем видеть и свободную Ичкерию, и много-много других территорий, которые будут заявлять о своей независимости», – пропагандонил Данилов.