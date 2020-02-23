Секс, пиво, мова: Опасная игра Лукашенко

23.02.2020, Москва, Елена Острякова

Националистически настроенные бизнесмены провели в Минске мероприятие под названием «Мова фест», посвященный дню родного языка.

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На площадке в 1000 квадратов посетителей не только пичкали этнографическими мастер-классами, националистической литературой и такими же лекциями, но и просто развлекали, кормили и поили пивом.

«Мы показываем, почему язык не может быть без пива. Надеюсь, наш фестиваль не будет похож на большинство праздников, где главное пиво и сосиска. У нас главное это язык. Хорошо, что пиво продвигает себя по-белорусски. И банковские услуги тоже по-белорусски, и даже мастер-классы по первой медицинской помощи», – сказал организатор мероприятия Павел Белоус – владелец магазина националистической символики в Минске, известный русофобскими выходками.

Вторым лейтмотивом фестиваля помимо пива (стаканы были в руках у многих посетителей) стал секс. Участники дискуссии о национальной идее пришли к выводу, что нужно «мейк Беларусь секси эгейн» (делать Белоруссию снова сексуальной). О сексуальности говорили журналистам и продавцы националистической символики. На одной из маек был нарисован «большой белорусский хрен».

В общем, налицо титанические усилия сделать унылую этновечернику стильной, модной, молодежной. Однако журналист «Радио Свобода» Франак Вячорка, прочитавший собравшимся лекцию о том, как советский тоталитаризм угнетал все белорусское, остался недоволен и назвал фестиваль резервацией.

«Пока все это все изолированное, нишевое, для узкого круга допущенных людей, которые интересуются белорусским. Массовым это пока не стало», – посетовал Вячерка.

Действительно русский язык пробился даже на это «истинно арийское» мероприятие: отдельные объявления, реклама спонсоров, выступления в ходе дискуссии. Посетители феста на белорусском признавались журналистам, что в быту и на работе говорят по-русски.

Однако есть все основания ожидать, что белоруссизаторы не отступят, а будут наращивать обороты. Залогом тому вновь обнажившийся трогательный союз властей и оппозиции. На мероприятие, информационными спонсорами которого выступили американское «Радио Свобода» и существующий на польские деньги оппозиционный телеканал «Белсат», пришел депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии и бывший дипломат Валерий Воронецкий.

Это не случайность: в этот день все госструктуры, включая придворный телеграм-канал президента Александра Лукашенко «Пул Первого» демонстративно перешли на мову.

Это опасная игра. Вечером разгоряченную молодежь с красно-белыми флагами развлекали музыканты. Гвоздем программы стал выступавший в свое время на первом киевском Майдане Лявон Вольский.

В кульминационный момент концерта толпа под сценой начала скандировать лозунг оппозиции: «Верим, можем, перяможем!». Интересно, белорусские власти догадываются, кого эти юнцы собираются перемогать?