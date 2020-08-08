Село и люди: В Одессу – из коровника

08.08.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Мама рассказывала: когда она поступала на архитектурный факультет Одесского инженерно-строительного института, на экзамене какая-то девка из села пририсовывала гипсовой Венере ресницы и обратилась к преподавателю на украинском языке. После такой пещерной выходки — присутствующие замерли в недоумении — он выгнал ее из аудитории, а потом медсестра капала ему что-то «от сердца». «Да это же стыдно в конце концов!», — негодовал профессор (хорошо, что он не дожил до Дюка в вышиванке). А студенты, будущие архитекторы, прошедшие ранее кто художественную школу, кто художественно-графический факультет пединститута, профессиональные чертежники, поступающие не в первый раз, годами занимаясь с репетиторами — еще бы, такое сложное и ответственное направление! — удивлялись: «Как можно — вот так, прямо из коровника?!».

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Конечно, девка не поступила тогда — язык науки это не «га» и «гы». И только курсе на пятом мама заметила ее среди студентов — она говорила по-русски так, что гай гудел! И даже сменила кеды как у Никулина на туфли с платформой, слегка становясь похожей на человека. Наряжала ли она при этом статую Давида в трусы, история умалчивает. Обычно, из-за бесталанности такие редкие экземпляры попадали потом в чиновники — когда творить не дано, всегда руководить тянет. Так вот все, что пришло на Украину с развалом Союза — это месть не поступивших (или поступивших через унижение и позор) во всех областях стране, системе и людям, вытянувшим их из навоза, пытаясь поднять на свой уровень.

Так село победило город, окончательно закрепив свою победу майданами в 2004-м и 2014-м годах. Село тоже пытается приблизить всех к своему уровню — только не поднять, а опустить. Это называется украинизация. Война, нищета, правовой беспредел, невозможность чувствовать себя в безопасности даже дома… Фи! Нельзя во всем только негатив видеть! Ведь есть у украинизации и романтическая сторона, духовная, так сказать, составляющая — не то что у предшественников-утопистов «и на Марсе будут яблони цвести». Украинизаторы тот Марс рапсом засеют и кабанчиков резать начнут. Ну, если что…

Перекройка сознания начинается уже с детского сада и закрепляется в начальной школе, где на каждой странице учебников потомкам инженеров, врачей, музыкантов и художников внушается — «Буряк — вот твой уровень!». Буряк, свиньи, горшки, сало, хлев, борщ, «бараболя» — такая в освоении знаний задана планка. Детей словно специально программируют на их будущее место в жизни — собирать овес и сажать «бараболю», на корню отсекают все не убогое и не примитивное («Бабiн бiб розцвiв у дощ. Буде бабi бiб у борщ»), словно заранее готовят прислугу и горшкомоев («Всю бiлизну в тазик склала, цiлу гору я напрала»). Даже «жiнок» и «дiвчат» нет — сплошные «баби», обхаживающие своих мужиков, которые, по украинской классике, пасут «чужі ягнята до води» и всячески там батрачат.

Итоги украинизации мы наблюдаем каждый день. Так, сейчас в соцсетях обсуждают ролик, записанный какой-то Кристиной Лесняк из Киева. «В Одэси я сэбэ почувала, як в якыйсь Москви», — жаловалась она после посещения Южной Пальмиры. О, ужас: «В Одессе везде звучит русский язык», — кудахтала блогерша и возмущалась — мол, почему после революций, войн и стольких жертв («душили котов душили») одесситы не понимают, что неправильно оставаться в «совке». Она выказала уверенность, что в Одессе есть хорошие люди, но резюмировала: «Алэ ця бильшисть — цэ жах».

Кого она подразумевала под «хорошими одесситами» догадаться нетрудно — видимо полтора землекопа активистов, приехавших в Одессу из деревень. Но их она слышать не могла — они, в основном, или прячутся, или под следствием. А пляжи из-за карантина почти не оккупированы рагулями так, как это было в предыдущие годы.

Засим вывод: дважды два — четыре, Солнце встает на востоке, а Одесса — русскоязычный город, поэтому родной речью девушка не насладилась. А что касается аутентичной программы, то кто ж виноват, что дура до сортира, который вышиванками обвесили, не дошла. Кстати, как выяснилось, сама блогерша прибыла на пмж в Киев из Львова. Ей бы лет 15 назад в него попасть — тогда бы она тоже «почувалася» в матери городов русских как «в якыйсь Москви». Да пропал Киев, орки сожрали…

На что в карантинных условиях, выгнавших с одесских улиц внутреннего туриста, рассчитывала недоучка, непонятно. Могла бы хоть на Википедии почитать про четвертый по величине город Российской империи и главный на Черном море порт. Здесь Маршал Победы Жуков округом командовал! Здесь люди моего поколения, когда гуляют с детьми, говорят: «Смотри, вот перекресток, где «Электроника» снимали». Откуда тут свинорылые, эй, тетя? ?.. Так что рекламе от собратьев по разуму о якобы украинской Одессе я бы на ее месте не верила.

Так вот о рекламе. Также пользователи соцсетей дико ржут над этнокалендарем, изданным в американском Техасе украинской диаспорой. Календарь приурочен к 29-й годовщине независимости Украины.

Как следует из названия, в нем представлены т. н. этнические украинцы, как оказалось, и из Одесской области, обозначенной зловещим словом «Одещина». На календаре изображены люди, которых — и это правда! — действительно можно наблюдать на «Привозе» по другую от покупателя сторону лотка (еще такими депутаты бывают), но никак не на сцене, за кафедрой, в операционной, на пожарной лестнице или в подземном переходе с гитарой. Больше эти люди напоминают прибывших в Одессу — если судить что по костюмам, что физиогномически — летом на отдых. Которые, как безродная блогерша Кристина (из Львова или из Киева), в городе Одессе чужие. В душе может и хорошие, да никто не знают, ибо знаменит такой тип хомо тем, что «а сами третьего дня укусили даму не лестнице» — то медуз нажрутся, то их дети на весь пляж орут: «Мамо, я в морэ поссало!». Понимаете, они как та студентка, пририсовывающая гипсовым муляжам ресницы — позор, который аудитория не принимает. Хозяевами мира, благодаря фашисткой политике государства, себя почувствовали, а экзамен на что-то больше, чем лепить из кизяков свистульки, так и не сдали. И никогда не сдадут. Особенно в Одессе, где, как промычала Кристина, везде звучит русский язык.