Сенцов рассказал немцам о возвышенных украинцах и деградировавших русских

28.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинцы выступают за «свободную и демократическую Европу», а русские «деградировали» и зашли в «моральный тупик». Об этом в интервью «Немецкой волне» заявил возвращенный на Украину в рамках недавнего обмена с РФ террорист Олег Сенцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Этот конфликт носит не противостояние двух стран и даже двух народов – это противостояние двух мировоззрений.

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Одни хотят жить прогрессивно, украинцы хотят жить как в Европе, по европейским стандартам и принципам свободной цивилизованной страны, демократической. А те, кому они противостоят, так называемый «русский мир», российский режим, путинский режим… – это те люди, которые хотят жить как в Советском Союзе.

Только в Советский Союз вернуться невозможно, потому что он уже умер. Поэтому это изначально обреченная система ценностей, которую они пытаются навязать», – заявил Сенцов.

Боевик также признался, что за пять лет в тюрьме понял Россию лучше, чем Украину и Европу, и пришел к выводу, что россияне «больны».

«Я пять лет пробыл в России, находился в том информационном пространстве, поэтому про Россию я сейчас больше знаю, чем про Украину, про Европу. Я могу сейчас их понимать, очень хорошо, что там происходит. Все там – руководство и многие люди мечтают вернуться в Советский Союз.

Имперские амбиции ими руководят, даже простыми людьми, в которых нет ничего, которые ведут образ (жизни) полубомжей, грубо говоря, но радуются Крыму, противостоянию с Америкой, каким-то ракетам, которых никак их жизнь не касается, никак не улучшается.

Но они-то радуются, что «мы Америке утерли нос, мы Европу утерли, мы мочим украинцев на Донбассе – как хорошо, как здорово, какие мы молодцы».

Вот так они думают, и это ужасно, потому что самая главная проблема нынешней России – не то, что политическая система неправильная, экономика зашла в тупик, а то, что очень сильно деградировало общество.

И не все конечно – проценты трудно вычислить, но, 70-80, намного больше половины, очень сильная деградация произошла.

И я не знаю, что мы будем с этим делать, потому что тупик развития общества, он очень страшный. Политическая система может смениться и за день, и за два. Я помню, как развалился Советский Союз за три дня, я помню, как пал Янукович за три месяца – путинский режим тоже рано или поздно падет, а сознание людей изменить будет очень трудно, очень долго. А оно, к сожалению, сейчас находится в таком состоянии, которое – моральный тупик», – заявил Сенцов.