23.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Азербайджан, Армения, Балканы, Вооруженные силы, Политика, Сербия
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Сербия подтвердила поставку оружия в Армению


Вице-премьер Сербии Расим Ляич подтвердил в среду, что его страна направила оружие в Армению.

Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu Ajansı, передает корреспондент «ПолитНавиатора».

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«Я не могу назвать название компании. В мае и июне было поставлено две партии оружия и винтовок. Его стоимость составляет менее миллиона евро», – сказал Ляич.

Он подчеркнул, что Сербия не хочет вредить отношениям с Азербайджаном. Ляич отметил, что никаких санкций, введенных в отношении Армении международными институтами, не существует.

«Крайне трудно отклонить запрос, если нет официальной санкции», – сказал он.

В начале недели временный поверенный в делах Сербии в Баку Даница Вейнович была вызвана в Министерство иностранных дел Азербайджана на том основании, что Сербия направляла оружие в Армению, когда на армяно-азербайджанской границе произошли столкновения.


В заявлении министерства иностранных дел Азербайджана заместитель министра иностранных дел Халеф Халефов заявил, что Азербайджан располагает достоверной и проверенной информацией о том, что из Сербии в Армению было отправлено большое количество боеприпасов, состоящих из минометов и снарядов различного калибра, и Азербайджан ожидает объяснений от Сербии.

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