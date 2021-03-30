Сербские айтишники из Косово не дают албанским сепаратистам шансов на собственный домен

30.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Молодые сербы из Косово открыли хостинговую компанию, препятствующую местным албанским ресурсам регистрировать в сети собственные доменные имена.

Об этом сообщила сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации ресурса, пытаясь представить Косово независимым государством, албанские лоббисты годами безуспешно пытались получить домены rk и ks, но безуспешно. Сегодня официальные учреждения сепаратистского режима Приштины, такие как «правительство» Косово (www.rks-gov.net) не имеют сайтов с собственными доменными именами, ограничиваясь буквами «rk» в адресной строке, обозначающими «Республика Косово».

По словам представителя компании «Дигиталне Србиje» Милана Марьяновича, албанские лоббисты делают все, чтобы заполучить собственный домен. Они запросили его у ICANN, всемирной интернет-корпорации, которая первоначально работала под эгидой правительства США, а сегодня является некоммерческой организацией, отвечающей за интернет-протоколы во всем мире, включая адреса и коды стран.

«Албанцы не могут просто получить домен, потому что в этой организации много стран, которые не признали Косово, – говорит эксперт. – В него входят все страны мира, которые ведут какую-либо деятельность в сети. Для Сербии чрезвычайно важно, чтобы так называемое Косово никогда не получило домен «rk» или «ks», но также и то, что этого не произойдет до тех пор, пока мы будем оказывать давление не только в реальном, но и в виртуальном мире».

Организация, в которой работает Марьянович, совместно с гуманитарной организацией «Косовско Поморавље» нашли для этого новый способ. После открытия первого в регионе интернет-магазина «Купуј са Космета» (Покупай в Космете – ред.) они основали хостинговую компанию, которая начала продавать домашние домены (.rs, co.rs, .srb) прямо из Косово и Метохии.

«Очень важно, чтобы мы прикрепили наш флажок к Космету и это видел бы весь мир. Потому что домены с нашей территории. На данный момент они могут забивать албанские флажки только в Албании, на нашей территории их нет. Когда вы смотрите на весь мир, карту мира, использующего интернет, когда вы отмечаете эту территорию, то (Косово – ред.) выглядит как сербская территория. Пусть виртуально, но наше», – отметил Марьянович.