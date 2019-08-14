Сербский ресторатор в Севастополе остался под стражей и ждет экстрадиции

14.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

Севастопольский ресторатор Славиш Карабашевич останется под арестом до 11 сентября – именно тогда истекут 40 дней, в течение которых российские власти должны получить подтверждение с сербской стороны о том, что там готовы принять Карабашевича.

Такое решение принял сегодня апелляционный суд, который отказал в освобождении или изменении меры пресечения для Карабашевича.

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Об этом сообщают «Вести-Севастополь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Суд принял во внимание аргумент стороны обвинения, что в случае освобождения обвиняемый может попытаться скрыться.

Связь с самим Карабашевичем, который находится в СИЗО Симферополя, организовали в формате видеоконференции. Заседание было открытым, и ресторатора пришли поддержать больше 10 его друзей.

Сам Славиш сказал, что «уже устал», «дважды сидел за дело, которого не совершал» и уверен, что, если Россия экстрадирует его в Сербию, там его «ликвидируют».

Сторона защиты заявила, что планирует подать кассационную жалобу. Она утверждает, что все сроки по делу Карабашевича вышли.

Ленинский районный суд Севастополя установил, что 22 декабря 2017 года в отношении Карабашевича был вынесен приговор Основного суда города Пожаревац, которым подсудимый признан виновным в совершении убийства. Приговор вступил в законную силу. Ресторатор находится я в международном розыске по линии Интерпола.

У Карабашевича нет российского гражданства и вида на жительство. Сейчас он попросил политического убежища в России.