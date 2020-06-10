Сербский «вице-премьер» Косово убрал флаг сепаратистов из зала заседаний

10.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Заместитель премьер-министра» и «министр администрации и местного самоуправления» серб Горан Ракич убрал флаг Косово из зала, где проходят официальные встречи в возглавляемом им ведомстве.

Об этом сообщил косовский портал Zeri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Косовские репортеры отметили, что в ходе двух первых встреч нового «министра» с послом США Филиппом Коснеттом и представителем ЕС в Косово Натальей Апостоловой в его кабинете не было замечено ни одного символа сепаратистского квазигосударственного образования Косово.

Встреча Ракича с Апостоловой.

На основании этого журналисты Zeri сделали вывод, что Ракич нарушил протокол и вспомнили, что он относится к партии «Сербский список», которая не признает независимость Косово и подчеркнуто использует сербское название края – Косово и Метохия.

Ранее Ракич в ходе встречи с Апостоловой обсудил текущую политическую ситуацию в Косово, будущую стратегию экономического развития края, ситуацию с COVID-19 и ее влияние на повседневную жизнь обитателей региона.

Встреча же «министра администрации и местного самоуправления» и еще второго его сербского коллеги из косовского «правительства» – «министра по делам общин и репатриации» Далибора Евтича с Коснеттом была посвящена защите прав меньшинств и, в частности, участившимся нападениям на сербских репатриантов, а также вопросам экономического развития края и борьбы с коррупцией.

Встреча Ракича и Евтича с Коснеттом.