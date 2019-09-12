12.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, ЕС, Политика, Россия, Сербия
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Сербы игнорируют угрозы ЕС

Исполнительная комиссия Евросоюза ясно дала понять, что Сербия будет вынуждена отменить любые двусторонние торговые соглашения с другими странами, когда она присоединится к ЕС.

Об этом пишет агентство «Блумберг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лидеры ЕС заявили, что они предпочли бы, чтобы Белград больше согласовывал свою политику с Брюсселем, но сербские официальные лица проигнорировали критику и подпишут соглашение о вступлении в Евразийский экономический союз в октябре.

«Вы не можете идти в нескольких направлениях одновременно. Если вы серьезно относитесь к своей европейской ориентации, то, очевидно, должны политические решения, которые приближают вас к ней. Это не один из них», – заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

Этот план «не является препятствием для европейской интеграции», – заявил в ответ министр торговли Сербии Расим Ляич.

Также он сказал, что предупреждение Еврокомиссии не повлияет на решение Сербии заключить это соглашение в Москве.

ЕС не может диктовать, к каким группам присоединяться Сербии, пока она не является членом, но там хотели бы видеть большую приверженность членству, особенно после того, как доклад о ходе работы в начале этого года показал, что Сербия лишь частично согласовывает свою внешнюю политику и политику безопасности с политикой ЕС.

Сербские лидеры заявили, что членство в ЕС является целью, которую они надеются достичь примерно в середине следующего десятилетия. В то же время Сербия имеет исторические и религиозные связи с Россией, что помогает ей предотвратить дальнейшее признание Косово в международных органах. Кроме того, Россия передала Сербии истребители и танки, и сербские лидеры, в том числе президент Александр Вучич, часто посещают Москву.

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