20.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, НАТО, Общество, Политика, Россия, Сербия, США
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Сербы отказываются прощать США

Половина сербских граждан считает США врагом своей страны. Еще треть затрудняется с однозначным ответом.

Об этом сообщает издание SerbianMonitor, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно опросу, проведенному Институтом европейских дел, половина опрошенных видят в США врага, 22% – друга, а 28% затруднились с ответом.

В общей сложности 57% считают, что Сербия должна поддерживать хорошие отношения как с Россией, так и с США, а 40,9% – хорошие отношения только с Россией, 4,3% предпочитают хорошие отношения с США.

Около 43% считают, что отношения Сербии с США в будущем улучшатся.

Это произойдет после решения косовской проблемы, считают 21,6%, при этом 12,8% заявили, что они улучшатся, если Косово будет возвращено Сербии.

10,8% ждут извинений от НАТО за бомбежки 1999 года вместе с военными репарациями.

Только 8,1% считают, что отношения улучшатся, если Сербия присоединится к Европейскому Союзу.

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