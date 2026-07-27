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В ходе российского удара по выставке военной продукции под Киевом (официально погибло 11 человек, но в реальности – намного больше) нанесен значительный урон ВПК Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский военный пропагандист Юрий Бутусов, ныне командир взвода БПЛА в корпусе «Хартия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне жаль, что русские убили такое количество украинцев. Многие пострадали, получили ранения. Серьезные потери понес именно наш сектор оборонной промышленности», – признал Бутусов.

Он обратил внимание, что удар наносился по месту, которое «не просматривалось с трассы», и считает, что серьезные недостатки в мероприятиях по обеспечению безопасности.

Сегодня выживший, но получивший осколочные ранения организатор выставки Василий Гончарук из ассоциации производителей БПЛА «Армада» был арестован судом в Киеве на два месяца.

Гончарук заявил, что сотрудничает со следствием и передал доступ ко всем средствам связи, чтобы выявить, каким образом Россия узнала о проведении выставки.

После ЧП под Киевом было отменено аналогичное мероприятие, которое планировалось на днях во Львове.

Интересно, что сегодня украинские СМИ сообщили о смерти еще одного раненого на выставке – это некий 66-летний дипломат Мальтийского ордена, который скончался в больнице от ранений.