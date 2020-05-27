27.05.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
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Сержант ВСУ обстрелял строй сослуживцев из гранатомета


Учения по огневой подготовки батальона ВСУ с применением АГС закончились для личного состава многочисленными осколочными ранениями.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военная служба правопорядка проводит расследование происшествия во 2 батальоне 25 бригады, в ходе которого установлено, что во время занятий по огневой подготовке, младший сержант Серомашко демонстрировал подчиненному личному составу порядок снаряжения и использования автоматического гранатомета АГС-17», – рассказал Осадчий.

По его словам, ВСУшник, в нарушение требований безопасности, присоединил к гранатомёту короб со снаряженной лентой и привел оружие в боевое состояние, после чего самопроизвольно произошло восемь выстрелов в направлении строя.

«В результате шестеро военнослужащих были эвакуированы в госпиталь с многочисленными осколочными ранениями», – уточнил представитель оборонного ведомства.

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