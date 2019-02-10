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10.02.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Криминал, Украина
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Сержант ВСУ продал сослуживцу «паленые» наркотики

Военнослужащий ВСУ отравился наркотиками, приобретёнными у старшего по званию сослуживца.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что на фоне низкого уровня морально-психологического состояния личного состава ВСУ продолжают отмечаться случаи употребления наркотических веществ украинскими силовиками.

«Военнослужащий первого батальона 25-й бригады ВСУ был госпитализирован в результате наркотического отравления. В результате проведенного разбирательства, установлено, что военнослужащий приобрёл наркотические вещества у командира своего отделения сержанта Никоненко», – рассказал Марочко.

Он также добавил, что со слов военных, Никоненко уже больше года занимался распространением синтетических наркотических веществ среди сослуживцев и местного населения.

«После того как «торговец смертью» узнал о госпитализации сослуживца, он самовольно оставил место несения службы с оружием и боеприпасами и в настоящее время находится в розыске», – добавил Марочко.

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