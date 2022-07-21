Севастополь загадил строительным мусором собственные исторические памятники

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В Севастополе свалка строительного мусора накрыла останки древней башни усадьбы хоры Херсонеса.

Рядом с частными домами в районе Казачьей бухты образовался навал отходов, который продолжает расти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Известняковые блоки основы античной башни кто-то принял за строительные отходы и счел возможным сгрузить здесь мусор и грунт. Рядом находится товарищество собственников недвижимости «Рыбак-7», где периодически идет ремонт и строительство. Башня усадьбы №31, несмотря на информационный стенд, не выглядит как памятник культурного наследия, охраняемый законом. Поросшие травой останки фундамента крепости и блоки стен больше походят на разбитую постройку, куда можно сбросить отходы.

«То, что ее засыпают мусором, бытовым хламом, строительными отходами – это одно, но посмотрите на сами вот эти стены. Они наполовину уже развалились, наполовину заросли травой, деревьями. Это тоже не нормально. Должен быть уход, постоянный уход за памятником, чтобы он не приводился в развалины, которые со временем сами и исчезнут», – отметил в комментарии НТС реставратор первой категории памятников каменного зодчества Анатолий Туманов.

Проблема свалок строительного мусора приобрела в Севастополе угрожающие масштабы. Под навалами грунта, кусков старого асфальта и разбитых стен крупнейшее городское кладбище «Кальфа». Насыпи строительного грунта и отходов растут рядом с местом упокоения военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, где планируется создать мемориал и построить часовню.

Горы мусора заполонили территорию аэродрома ДОСААФ в Юхариной балке, напротив бывшего мусоросжигательного завода в районе Камышового шоссе, в районе мыса Фиолент, на территории еще одного кладбища на Мекензиевых горах. Никаких разрешений на складирование строительных отходов не выдавалось, профильные службы подтверждают противозаконность такой деятельности, но КамАЗы продолжают свозить и сбрасывать строительный мусор.

Кучи строительных отходов выгружены вдоль дороги в урочище Батилиман, в свалку строительного мусора превратилась территория завода ЖБИ в Инкермане №1 в водоохранной зоне реки Черная. Ужесточение ответственности за загрязнение территорий отходами, которое недавно утвердили изменениями в федеральный закон, компенсируется отсутствием контроля за строительными площадками и вывозом с них мусора.