Съезд новых власовцев в Варшаве. Либералы решили начинать террор

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С 5 по 6 ноября в Варшаве проходил съезд удравшей из страны российской либерды, который сами собравшиеся называли, в зависимости от предпочтений, «съездом будущих нардепов», «съездом российского парламента в изгнании» и даже «съездом Пономарёва» в честь главного организатора и ушибленного на всю голову беглого российского либерала, взявшего на себя ответственность за несколько терактов и поджогов российских административных учреждений и заявившего о существовании в России «вооружённого подполья».

Сходняк осенял «деколонизированный» российский триколор, представляющий собой бело-сине-белую тряпку, не так давно взятую на вооружение новыми власовцами.

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По задумке организаторов, легитимности «съезду будущих нардепов» должны были придать бывшие думаки, вроде Ильи Пономарёва, Геннадия Гудкова и ляпшего кореша Арестовича Марка Фейгина, а также другие когда-либо избиравшиеся в депутаты всех уровней представители оппозиции, причём, по мнению Пономарёва, его думский мандат до сих пор актуален, поскольку, мол, его лишили депутатских полномочий «незаконно».

Прекрасно понимая юридическую ничтожность своих «депутатских полномочий», Пономарёв прибег к избитому приёмчику, уравняв действующую российскую власть с собой любимым:

«Их легитимность и наша легитимность абсолютно одинакова», – на голубом глазу заявил Пономарев, предвосхищая вопросы критиков, что «делегаты» организованного им «съезда» в Варшаве представляют исключительно самих себя.

Повестка дня «съезда» была, без преувеличения, мощная – переход оппозиции от политической борьбы к вооружённому сопротивлению, в ходе которого подлежат физической ликвидации все представители действующей власти, включая президента Путина, а депутаты Госдумы последних двух созывов должны быть подвергнуты безусловной люстрации.

Столь избирательный подход к депутатам обусловлен тем, что последние два созыва Госдумы произошли без участия Пономарёва, вследствие чего разобиженный архитектор «прекрасной России будущего» объявил их «нелегитимными и подлежащими люстрации».

В начале «съезда» Пономарёв зашёл с козырей, огласив буквально следующее:

«Лицо, которое устранит физически или доставит в международный уголовный суд Путина Владимира Владимировича, либо окажет существенное содействие в совершении такового действия, освобождается от люстрации независимо от наличия вины в тяжких или особо тяжких преступлениях. Данное лицо считается проявившим деятельное раскаянье и своими действиями пресекшее преступную деятельность Путина В.В. и его соучастников».

Фактически, «закон о люстрации» Пономарёва призывает представителей российской власти совершить акт государственной измены и убийства действующего и всенародно избранного президента Российской Федерации.

Необходимо отметить, что «закон о люстрации» предусматривает репрессии не только против депутатов Госдумы, но также затрагивает федеральных министров, представителей силовых органов, а также военнослужащих Вооружённых сил России, включая срочников.

Очевидно, что Пономарёв сотоварищи призывают любого из этих категорий государственных служащих совершить акт государственной измены в надежде, что кто-то внезапно и до одури испугается «закона о люстрации», взявшись выполнять за них грязную работу, получив взамен индульгенцию за предательство.

Самое ценное в этом предложении, то, что Пономарёв с соратниками, выставляющие себя чуть ли не новыми народовольцами, предпочитают, в отличие от народовольцев конца XIX века, действовать чужими руками, отправляя кого-то другого вместо себя на эшафот и каторгу.

Предложение о переходе от политической борьбы к вооружённому сопротивлению (читай – к террору) одобрил адвокат Фейгин – по видеосвязи, а бывший репортёр Александр Невзоров, завершивший трансформацию от политического фрика в российского Алистера Кроули, и выступающий информационным спонсором сходняка, мощно и внушительно выдал характеристику «высокому собранию»:

«У Ильи Пономарева и Варшавского съезда НД получилось самое сложное – не стать смешными, не утопиться в пустой риторике о «плохом путине». Судя по первому же документу съезда («закону о люстрации») в – пономаревская история ничем не напоминает ту самую сходочку «Меча и Орала», где Киса и Остап собирали денежку на свержение большевиков. Нет, похоже все серьезно».

В подтверждение «серьёзности» либеральных намерений бороться с российской властью с оружием в руках, выступил (опять же, по видеосвязи) бывший депутат Саратовской облдумы Вячеслав Мальцев, сообщивший, что в России множество его «сторонников занимаются партизанской борьбой».

Примечательно, что сам Мальцев предпочитает наблюдать за «партизанской борьбой в России» с безопасного расстояния и последним его публичным действием была «стрелка» с Шендеровичем после концерта в Ницце, на которой Мальцев потребовал от любителя матрасов извинений на камеру за брошенную фразу «провокатор» в его адрес.

На всякий случай сообщаем, что извиняться, да ещё на камеру, Шендерович отказался, в результате чего был назван Мальцевым «педиком» вместе с обещанием разобраться, «как только либеральные силы одержат победу над Путиным».

Вишенкой на торте либерального шабаша стало приветствие «съеду» по видеосвязи идейно-близкого собравшимся депутата Верховной рады Алексея Гончаренко. Лёлик-скотобаза был краток и предсказуем:

«Задача номер один, которая стоит перед вами, – убить Владимира Путина».

В этом случае, пообещал Гончаренко, помощь Украины собравшимся будет гарантирована.

Также Гончаренко выразил надежду, что в зале есть «свой Вилли Брандт, который встанет на колени в Мариуполе, Буче, Киеве».

Вскоре выяснилось, что Глебыч Невзоров-Кроули выдал желаемое за действительное. Сходка российской либерды довольно быстро скатилась до уровня «Союза Меча и Орала», утонув в организационных дебатах и взаимных претензиях.

Так, экс-депутат Семилукского сельсовета Нина Беляева, сцепилась с «действующим депутатом Госдумы» Пономарёвым, обвинив его в крысятничестве 250 евро, а также в единоличном изменении разработанного при её участии «закона о люстрации».

Что конкретно напрягло представительницу сельской либерды, так это пункт об убийстве Владимира Путина, которого не было в начальной редакции «закона».

Конфликт Беляевой, бывшей членом оргкомитета «съезда», с Пономарёвым, закончился обвинением последнего во вранье, волюнтаризме и выходом оппозиционерки из всех рабочих чатов.

«Прошла любовь, завяли помидоры, ботинки жмут, и нам не по пути…»

Необходимо заметить, что скандальный и крайне опасный во всех смыслах пункт об убийстве Путина, самостийно внесённый Пономарёвым в окончательный проект «закона», до самых печёнок испугал некоторых делегатов, сохранивших связь реальностью и явно не желающих попасть в разработку российских спецслужб, подобно террористу Басаеву.

«Партия реалистов» на «съезде» решила соскочить с опасного пути, пытаясь свернуть обсуждение на безопасные и ничего не значащие темы.

Один из делегатов «варшавского съезда», Николай Пономарев (однофамилец), перенес внимание с убийства Путина на экологию. Он попросил присутствующих обсудить глобальное потепление, потому что это «экзистенциальный вызов».

Председательствующий Геннадий Гудков предложил присутствующим сначала прийти к власти. Вот что значит – гебешная выучка! Дядя Гена готов сколько угодно за деньги трепать языком о «прекрасной России будущего», но лезть в петлю – дудки! Если Пономарёв хочет лечь на амбразуру, то это его личный выбор.

Ещё один делегат, Василий Крюков, предложил обсудить «реабилитацию русского народа». За что и каким судом русский народ был признан виновным – совершенно неясно, однако, учитывая воинственно-шизофренический подход отечественных либералов к российской истории, тема должна была надолго отвлечь внимание собравшихся на ругань и междоусобицу.

Также из зала поступила идея переименовать один из документов съезда из акта в меморандум. Безусловно, термин «меморандум» звучит гораздо солиднее, чем какой-то там «акт», но авторов «акта» могла взять обида, что не они это первыми придумали, в связи с чем «съезду» грозило окончательное утопление в дебатах.

Окончательно превратили в трэш и угар первый день «съезда» инициированные Андреем Илларионовым (бывшим советником Путина) поправки к «закону».

Первый день «съезда», вылившийся в склоку, прошёл, можно сказать, впустую. Главарь Пономарёв даже выразил опасение, что о затянувшихся бюрократических процедурах плохо напишет присутствующий на съезде оппожур Илья Азар, основатель жанра «интервью с мудаком», где мудаком выступал, главным образом, сам Азар.

В перерыве первого дня «съезда» Пономарёв устроил промоушен своей книги «Должен ли Путин умереть», написанной на английском и доступной по предзаказу в США.

“Майн кампф” от Пономарёва

В аннотации к книге Пономарёв сообщает, что в Киеве его охраняет СБУ, а сам он, храбрый такой, «держит автомат у двери». Правда, спилил ли он мушку на автомате, «председатель съезда» не уточнил.

Как и ожидалось, самые волнительные для «делегатов» темы были перетёрты уже в кулуарах, когда либерда разбрелась в кружки по интересам.

Главным, по мнению форумчан, было поспеть к раздаче слонов, вступив в партнёрские отношения с Украиной, когда та начнет формировать в России новую власть.

Представительница ВСУ, как будущий источник власти для российской либерды

Собственно, именно это и объясняет, почему «съезд» открылся вступительным словом Лёлика-скотобазы. В кулуарах также родилось коллективное мнение, что легитимность сейчас проистекает не из выборов, а из числа подконтрольных штыков, поскольку, по утверждению Пономарева, он руководит несколькими боевыми и террористическими организациями на территории России.

Второй день «съезда будущих депутатов» начался с выступления Ильи Пономарева. Действующий агент «Избушки» заявил, что сегодня предстоит большая работа: «четыре законодательных акта и Конституция». Документы планируется принимать в первом чтении.

Председательствовавшего в первый день Геннадия Гудкова сменил бывший московский мундеп Алексей Виленц, уехавший бороться с российской властью в Израиль.

Ранее Виленц безуспешно пытался занять лидирующие позиции в московском отделении «Партии перемен» Гудкова-младшего и Ксении Собчак.

Гвоздём второго дня «съезда» стало выступление одного из подручных Пономарёва, Алексея Барановского, нациста из группы «Русский вердикт», десять лет назад убивавшего мигрантов из Средней Азии, а сегодня активно топящего за бандеровский режим Украины.

Если вкратце, Барановский призывал собравшихся к вооружённой борьбе с российской властью, ибо «это единственное, что осталось русскому народу».

«Варшавский съезд» принял в первом чтении «Акт о национальном сопротивлении», признающий законными убийства сторонников Путина, а всех борцов с режимом, в том числе мирных, – «военнопленными».

Пономарев, чья редакция «закона» была принята «съездом», назвал документ краеугольным, а сельскую либералку Нину Беляеву, автора «первой редакции закона», исключённую из числа делегатов, он назвал «женщиной с психологическими проблемами».

Далее, началось смакование будущих убийств представителями победившей «партии экстремистов», поддержанные собравшимися овацией со вставанием и без.

Главный смысл, который вкладывали в свои одобрительные речи ораторы, что «борьба с государством-террористом может вестись террористическими методами».

Незадачливый советник и экономист Илларионов поддержал тезисы «акта», призвав «оказать правовую поддержку воюющим с путинским режимом на территории РФ», как «очень достойную».

Робкий и одинокий голос из зала предложил исключить из «документа» террористические методы борьбы, однако раздухарившийся Пономарев с негодованием отверг пораженческие инициативы.

Было забавно наблюдать, как и без того малочисленные «делегаты» покидали «съезд», как только его организаторы объявили о переходе к «вооружённой борьбе» и планах убийства представителей российской власти.

Если в первый день «съезда» участниками были заявлены 21 человек в зале и 26 онлайн, то при голосовании за разработку «обновленной конституции» в зале осталось лишь 16 человек и онлайн – 8.

Таким образом, строй «борцов с путинским режимом» за день поредел, как после штыковой атаки: из 47 «делегатов» до конца спектакля досидела всего половина – 24.

Второй день “съезда” и уже некому вести протокол

Под занавес, уцелевшие «делегаты» рассмотрели «акты» о пересмотре итогов приватизации и реабилитации российских немцев.

Остаётся только добавить, что «съезд Пономарёва» был резко раскритикован, объявлен нелегитимным и юридически ничтожным многочисленными умеренными российскими оппозиционерами, проживающими в Польше.

Оно и понятно. Можно сколько угодно не любить российскую власть, но добиваться её устранения террористическими методами, за которыми, определённо, последует жёсткий ответ, найдётся мало идиотов. Ну, а Пономарёва, Невзорова, Илларионова, Мальцева, Фейгина, Лёлика-скотобазу и прочих мы от души поздравляем: своими неустанными трудами на вражеские «безпеки» петельку имени генерала Власова они себе заработали. Или на «цукерки» Судоплатова. Как судьба распорядится…