Сезон облав на украинских призывников открыт

02.10.2020, Донецк, Алексей Муратов

С 1 октября на Украине стартовал осенний призыв на срочную воинскую службу. До конца текущего года в армию призовут 13 570 юношей возрастом от 18 до 27 лет. Украинские вооруженные силы настолько себя дискредитировали, что всё большее число ребят призывного возраста стараются заполучить белый военный билет или вовсе сбежать из страны, лишь бы не запачкаться причастностью к украинским вооруженным формированиям. С началом карательной операции против Донбасса армия «незалежной» стала ассоциироваться у украинцев не с защитой, а с опасностью и смертью.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет Алексей Муратов, руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Мы прекрасно помним, как в 2014 году кровавый украинский президент Порошенко не хотел издавать указ о демобилизации солдат-срочников, ставя им ультиматум о переходе на контрактную службу.

Украинское Минобороны в 2014-м отправляло срочников в так называемую зону АТО, заставляя их подписывать краткосрочные контракты и становиться соучастниками преступлений против жителей народных республик.

По сути, обезумевшие укрочиновники бросали этих ребят в «мясорубку» войны.

В рамках сегодняшней повестки дня, когда Зеленский продолжает порошенковский курс, призывники понимают, что тоже могут стать пушечным мясом.

Шестой украинский президент решил омолодить ряды солдат и понизил призывной возраст на два года. Теперь повестки будут получать 18-летние ребята, которые только окончили школу и не успели поступить в вуз.

Годом ранее ставленник Зеленского, на тот момент министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что правительство хочет отменить военный призыв и сформировать профессиональную армию по стандартам НАТО. Но что-то пошло не так. И вместо суперармии «ненька» имеет низкую мотивацию призывников и обветшалое вооружение.

Ужесточил Зе-Верховный главнокомандующий и штрафы за уклонение от воинской службы. При нарушении военного учета военнообязанным, призывникам и резервистам придется заплатить от 510 до 810 гривен. При повторном нарушении санкции возрастут до 1 700 гривен.

На Украине устоялась практика облав, когда бесцеремонные вояки буквально отлавливают молодых ребят в общественных местах и доставляют их в военкоматы. Насильственное побуждение к армейской службе вряд ли поднимет уровень патриотизма молодежи в «незалежной».

Кардинально противоположный пример любви к Родине мы видим в Донбассе, где молодое поколение объединяется в рядах патриотического движения «Молодая Гвардия – Юнармия». Молодежь Республики считает воинскую службу почётной и познает её азы на занятиях в юнармейских отрядах.

Такой патриотический подъём в нашей стране происходит благодаря доблестному примеру героев Великой Отечественной войны и мужеству легендарных защитников Донецкой Народной Республики, по зову сердца вставших на защиту рубежей ДНР от агрессии вооруженных формирований Украины.