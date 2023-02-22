Сгущающиеся тучи над Днестром: готова ли Россия драться за Приднестровье?

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Сразу же после вчерашнего послания Владимира Путина появился указ, отменяющий решение от 2012 года, подразумевавшее, среди всего прочего, «активное участие в поиске путей решения приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова при определении особого статуса Приднестровья».

Россия, таким образом, подводит черту под последней эпохой поиска компромисса со странами Запада.

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«Документ формировался, когда в Кремле царили ложные надежды на конструктивные отношения с США и ЕС. Теперь этот указ стал рудиментом отжившей эпохи, и внешняя политика России, смею надеяться, теперь будет исходить из ее национальных интересов, включая положение соотечественников за рубежом, в том числе и в Молдове», – считает руководитель Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин.

Отмена указа не случайно совпала с посланием президента России и ответным выступлением президента США Джо Байдена. Сейчас, когда Запад открыто говорит о намерении «нанести поражение Путину», ни о каком сотрудничестве не может идти речи, включая различные форматы урегулирования замороженных конфликтов.

Впрочем, именно приднестровский конфликт коллективный Запад пытается разморозить всеми доступными силами. Накануне президент Украины Владимир Зеленский совершил очередную попытку втянуть Молдову в военное противостояние с Россией. С этой целью он сделал целый ряд заявлений о готовящемся вооружённом перевороте в Молдове «с участием граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории», и о стремлении Москвы захватить Кишиневский аэропорт и использовать его как перевалочную базу.

«Власти Молдавии целенаправленно разжигают конфликт с Приднестровьем, чтобы втянуть в него Россию. Президент Санду и новый премьер Дорин Речан не являются суверенными политиками, они управляются из США. А Вашингтон стремится ослабить позиции России, открыв «второй фронт» в Молдавии», – пишет телеграм-канал Imperium-Z.

По мнению авторов канала, это задача, которая поставлена перед Санду и новым премьером Дорином Речаном.

Москва только в течение последних дней сделала целый ряд предостережений в адрес молдавского руководства: от мягкого, устами главы пресс-службы российского президента Дмитрия Пескова, до максимального жёсткого, озвученного лидером думской фракции «Справедливая Россия – За Правду» Сергеем Мироновым.

Однако, по мнению Кишинёва, это не более чем «очередные китайские предупреждения», на которые не стоит обращать внимание. Западные кураторы убедили власти Молдовы, что Россия – это «колосс на глиняных ногах», она Бахмут и Авдеевку безуспешно освобождает больше года, и активных действий с её стороны бояться не следует.

Можно ли демилитаризовать Приднестровье мирными средствами, не начав войну, как утверждает новый глава молдавского правительства? Теоретически можно – выкрутив руки руководству Приднестровья и вынудив его на ту или иную форму позорной капитуляции, желательно с публичным отречением от России и от всего русского.

Но такую капитуляцию никогда не примет приднестровская общественность. В Вашингтоне и в Киеве считают, что руководство ПМР может силой навязать народу любую свою волю, но это иллюзия. Кроме того, в Тирасполе прекрасно понимают, что никаким обещаниям, даваемым на Западе, верить нельзя. Пощады не будет никому.

О том, что к выкручиванию рук всё готово, свидетельствует и высказывание нового министра энергетики Молдовы Виктора Парликова, заявившего о намерении молдавского правительства пересмотреть договоры с российским «Газпромом» и Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье.

О том, что новое руководство Молдовы твёрдо взяло курс на отказ от нейтралитета и вступление в НАТО, свидетельствует и визит 19 депутатов от правящей партии «Действие и солидарность» в офис Альянса в Брюсселе. Депутат от правящей фракции Михай Попшой заявил, что в стране нужно провести публичное обсуждение вступления Молдовы в НАТО, и выразил уверенность, что молдавские граждане примут «верное» решение. По словам Попшоя, жители Молдовы не хотят в НАТО, поскольку они «отравлены российской пропагандой».

По мнению заведующего отделом Института стран СНГ Кирилла Фролова, у Москвы не остаётся иного выхода, как немедленное признание Приднестровской Молдавской Республики:

«Угроза геноцида более чем 200 тысяч граждан России , проживающих в Приднестровье, является реальностью. Тем более, у России нет иного выхода после фактического объявления войны России Байденом, заявившем 21 февраля о суде над Путиным и руководством России. Но есть веские правовые основания признания ПМР, такие, как серия референдумов о воссоединении с Россией», – заявил он в комментарии для «ПолитНавигатора».

Однако и в Москве должны понимать, что ресурс сопротивления Приднестровья не безграничен. Приднестровцы успели убедиться по опыту Херсона, что Россия вполне может «эвакуировать» или «передислоцировать» свой воинский контингент, дабы «спасти жизни солдат». Сотни тысяч людей, поверивших России, могут остаться без защиты перед лицом оккупантов, рассматривающих пророссийское население как «коллаборационистов».

Если Россия и дальше будет руководствоваться подобными соображениями, если последуют очередные «жесты доброй воли», «передислокации» и другие «непростые решения» – это приведёт к тотальному поражению России по всему фронту.

В Кремле и в Минобороны должны решить, готова ли Россия драться за каждый клочок земли, как это делает украинская армия в Бахмуте.