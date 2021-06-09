Шантаж России не сработал: Украина потеряла десятки миллиардов долларов на блокаде Крыма

09.06.2021, Киев-Севастополь, Игорь Петров

Новости Украины

Благодаря обильным осадкам, реконструкции сетей и принятым мерам по запуску дополнительных источников, Чернореченское водохранилище, питающее Севастополь, пополняется гораздо большими объемами воды, нежели расходуется на нужды города.

Такие данные были озвучены накануне в заксобрании Севастополя руководителем горхоза Евгением Горловым. Опрошенные «ПолитНавигатором» украинские эксперты считают, что Киев утратил рычаг давления на Москву, с помощью которого в условиях засухи рассчитывал добиться политических уступок от Кремля, выдвигая условия взамен на возобновление поставок воды в Крым.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

<span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span>

«Украина очень много потеряла в плане экономической выгоды от блокады Крыма ещё с 2014 года. Это касается не только воды, но и электроэнергии, и поставки продуктов. В результате того, что были взорваны опоры ЛЭП, передающие электроэнергию в Крым, Запорожская атомная электростанция работает не на полную мощность, поскольку она была рассчитана и на производство электроэнергии для Крыма. А могли бы продавать электроэнергию в Крым и сейчас. Это также отразилась на тарифах для всех украинцев – сокращение генерации АЭС стало одним из факторов роста тарифов. Такая же история получилась с водой. Воду в Крым никогда не поставляли бесплатно, за неё платили и в советское время. Из-за блокады поставок продуктов херсонские фермеры и фермеры других соседних областей лишились одного из рынков сбыта. Никто не считал все эти совокупные убытки, но понятно, они огромны, наверняка они уже исчисляются десятками миллиардов долларов. Кроме убытков экономических, есть ещё и политические последствия. Здесь постоянно рассказывают о том, что «Крым – это Украина», о том, что «Украина заботится о Крыме», и так далее. Но ведь крымчане прекрасно знают, кто им перекрыл электроэнергию, кто перекрыл поставки воды, поставки продовольствия. Они помнят, как они сидели без электроэнергии и вынуждены были какое-то время покупать дорогие продукты. И они прекрасно понимают, кто виновен в том, что в Крыму не хватает воды. Это касается, кстати, и крымских татар. Большинство из них живёт в Крыму и занимается сельским хозяйством. Для них нехватка воды – это не только невозможность, допустим, использовать воду для бытовых нужд в любое время, но и существенное сокращение объемов производства. И это – тоже повод «любить» Украину, украинские власти и меджлис во главе с Чубаровым», – говорит киевский политолог Александр Семченко.

С ним согласен политолог Александр Булавин.

«Экономические расчёты и экономическая выгода для украинской власти значительно менее важны, чем какие-либо политические дивиденды. Конечно, Украина могла бы хорошо зарабатывать на воде. Но поставки воды в Крым значительно ослабили бы напряжённость в отношениях Украины и России. Поэтому этого делать не хотят. Конечно, это очень неразумная политика, поставками воды в Крым Украины могла бы пополнить свой бюджет. Кроме того, искусственное сдерживание поставок воды в Крым плохо сказалось на состоянии земель районов Херсонской области. Я много работал в Херсонской области и знаю, что там всегда была проблема с подтопления, это плохо повлияло на урожай и раньше. А когда перекрыли поставки воды в Крым, то это проблема усугубилась. Фермеры несут огромные убытки из-за того, что вся эта вода, которая уходила в Крым, идёт в почвы рядом с тем отрезком канала, который проходит по Херсонской области», – сказал политолог.