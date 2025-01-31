Шантажировать Россию у Трампа не получится – американский полковник
Президент США Дональд Трамп сильно ошибается касательно возможностей российской экономики и армии, которые гораздо сильнее, чем ему докладывают.
Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий попросил прокомментировать попытки шантажа Дональда Трампа в отношении России и вероятность их успеха.
«Проблема в ом, что он верит в то, что говорит. Российская экономика не на рани краха, российские вооружённые силы сильны, как никогда. Российское общество сплочено и устойчиво. Всё это полная ерунда», – сказал Макгрегор.
Он пожаловался, что окружение нового американского президента буде продолжать способствовать эскалации.
«Проблема в том, что он окружил себя людьми, которые пытаются захватить власть в Администрации. Они убеждают его в чём-то, а потом толкают его в направлении, которое неизбежно приведёт к конфронтации и провалу. Я думаю, именно этого хотят люди вокруг Трампа. Они хотят конфронтации с Россией, с Ираном, практически со всеми», – подытожил американский полковник.
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