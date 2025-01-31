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Президент США Дональд Трамп сильно ошибается касательно возможностей российской экономики и армии, которые гораздо сильнее, чем ему докладывают.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать попытки шантажа Дональда Трампа в отношении России и вероятность их успеха.

«Проблема в ом, что он верит в то, что говорит. Российская экономика не на рани краха, российские вооружённые силы сильны, как никогда. Российское общество сплочено и устойчиво. Всё это полная ерунда», – сказал Макгрегор.

Он пожаловался, что окружение нового американского президента буде продолжать способствовать эскалации.