Шантажировать Россию у Трампа не получится – американский полковник

Вадим Москаленко.  
31.01.2025 11:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США


Президент США Дональд Трамп сильно ошибается касательно возможностей российской экономики и армии, которые гораздо сильнее, чем ему докладывают.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп сильно ошибается касательно возможностей российской экономики и армии, которые гораздо...

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Ведущий попросил прокомментировать попытки шантажа Дональда Трампа в отношении России и вероятность их успеха.

«Проблема в ом, что он верит в то, что говорит. Российская экономика не на рани краха, российские вооружённые силы сильны, как никогда. Российское общество сплочено и устойчиво. Всё это полная ерунда», – сказал Макгрегор.

Он пожаловался, что окружение нового американского президента буде продолжать способствовать эскалации.

«Проблема в том, что он окружил себя людьми, которые пытаются захватить власть в Администрации. Они убеждают его в чём-то, а потом толкают его в направлении, которое неизбежно приведёт к конфронтации и провалу. Я думаю, именно этого хотят люди вокруг Трампа. Они хотят конфронтации с Россией, с Ираном, практически со всеми», – подытожил американский полковник.

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