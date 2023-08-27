Шойгу приготовил для ВСУ «Работинский тактический мешок»?

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Украинские реляции о «прорыве первой линии обороны» русских возле села Работино в Запорожской области не соответствуют действительности. Сам населённый пункт в ходе двухмесячных ожесточённых боёв превращён в руины. Одновременно враг пытается прорваться к соседнему селу Вербовое. Ядро штурмовой группировки составляют элитные 82 и 46 бригады ВСУ, которые несут значительные потери.

«Тактика — запустить резервы ВСУ в село и уничтожить артиллерийскими ударами. От построек ничего не осталось, кроме руин… Противника в селе Работино непрерывно накрывает наша артиллерия. По выявленным позициям ВСУ бомбами ФАБ-500 отрабатывает авиация ВС РФ», – сообщает вестник 1430 полка, сформированного из числа мобилизованных из Москвы.

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Военный эксперт Владислав Шурыгин объясняет задумку противника:

«Командование ВСУ, убедившись, что достичь стратегического успеха в летнем наступлении не получится, теперь сосредоточилось на более скромной задаче – прорыву к Токмаку. Такой прорыв, по мнению Сырского, позволит, не только парализовать функционирование этого крупного логистического центра и осложнить снабжение всего Запорожского направления, но с этих рубежей станет так же возможно устойчиво накрывать артиллерией и РСЗО сухопутную трассу в Крым в районе Мелитополя, а главное, это создаст опасное вклинение в русскую оборону, которое можно будет использовать в будущем наступлении. Поэтому, отдан приказ: по мере продвижения к Токмаку вести ускоренное строительство своих укрепрайонов и обновление взятых русских, чтобы сформировать свою «фортецию» на этом направлении. Сырский уверен, что «стесывание» этого клина потребует от русских больших резервов, что позволит ВСУ выиграть время для накопления сил к весеннему наступлению, о котором уже вовсю говорят в украинских штабах, стараясь «разбадяжить» горечь провала летнего «наступа». Поэтому принято решение, не считаясь с потерями, бросить все имеющиеся силы на продвижение к Токмаку», – объясняет Шурыгин.

Тем не менее, военкор Александр Сладков язвительно комментирует заявления Киева об успешном продвижении, которое сопровождается замалчиванием потерь ВСУ.

«Вы там, украинские «товарищи», в «Работинский тактический мешок» двумя ногами не залезьте. Вы досамоутверждаетесь, что у вас все о’кей! Ладно, поддержим вашу версию, вы прорвались. А кем ваши отвоеванные плацдармы вы насыщать будете, МО РФ ж вам все резервы попалили», – замечает Сладков.

Российская армия тем временем продолжает продвижение к Купянску Харьковской области. Также ночью был нанесен удар по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – сообщило Минобороны.

Журналист Алексей Акутин из ДНР поясняет, что ВСУ за счет постоянных волн мобилизаций по-прежнему имеют численное преимущество в 100-150 тысяч человек над российской группировкой. Поэтому русская армия не может идти в масштабные наступления, а вынуждена маневрировать резервами.

«У противника самый дешевый материал – это люди. Тут он не зависит от Запада, имеет в запасе железобетонный мотив «по защите родины» и должен поддерживать численное преимущество над МО РФ в 100-150 тыс. человек. У нас же ставка делается на мощь нашего ВПК и контрактную армию, численность которой в зоне СВО постепенно увеличивается (мобилизация по многим причинам – это страшный кошмар для России)… Когда пойдут дожди и активность сторон снизится – начнется классическая позиционная война, где МО РФ может более эффективно использовать свое техническое превосходство (в масштабное наступление МО РФ до конца года я не верю). Опять будут наноситься удары по критической инфраструктуре (в России идет накопление ракет и ударных БПЛА), возможно с поступлением новой техники – начнется, наконец, контрбатарейная борьба, удары «Ланцетов» по объектам ВСУ станут еще более разрушительными», – прогнозирует Акутин.

Военкор Марат Хайруллин настроен более оптимистически – он считает, что масштабное наступление российской армии готовится.

«Я, конечно, в карты Генштаба не заглядывал, но знаю, что весь фронт готовится. Где и когда наши откроют новые направления для наступления – я думаю, ответа на этот вопрос осталось не так долго нам всем ждать. А то что откроют, можете не сомневаться. Как я понимаю, из того, что вижу здесь, важнейший фактор для южного направления – это спадение жары (летом здесь на южной части фронта просто очень жарко). И люди и техника просто горят. Сейчас жара начинает спадать, и одновременно у укропов заканчиваются стратегические резервы. Наступает очень благоприятный момент – с какой стороны ни посмотри. На северном фронте фишки для большой игры расставлены, и во всю идет окружение сил противника на левом берегу Оскола. На Запорожском направлении мы «доедаем» уже последние запасы укров, Донецкий фронт – от Угледара до Бахмута постепенно наращивает давление, и все чаще от активной обороны переходит в атаку. То же самое и на Херсонском направлении. Судя по всему, период, когда противнику позволяли здесь активничать, закончился. Одним словом, давайте пожелаем нашим войскам удачи, и будем держать за них кулачки. Наступают действительно важные дни», – прогнозирует Хайруллин.