Шольц не хочет нашей победы, у него разборки с Путиным – Гончаренко

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Новости Украины

Германия не заинтересована в продвижении Украины в ЕС и продолжает преследовать собственные интересы.

Об этом в эфире «Украина 24» заявил одиозный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем, что Германия – страна очень важная. Во-первых, она может сделать больше с точки зрения поддержки Украины вооружением. Во-вторых, выдвижение кандидатом в Европейский Союз. Очевидно, что от Германии это решение будет зависеть в большей степени», – рассуждает Гончаренко.

Он сообщил, что сейчас находится в Германии и проводит переговоры с немецкими политиками и экспертами, «чтобы добиться этих двух целей».

Депутат напомнил, что Германия долго отказывалась поставлять Киеву оружие, хотя на сегодняшний день пакет вооружения согласован, и Украина ждёт поставок тяжёлой артиллерии и бронетехники.

Также он выразил обеспокоенность отсутствием четкой позиции немецкого руководства в отношении вопроса о вступлении Украины в ЕС.

«Проблема в том, что Германия (в первую очередь, канцлер Германии Олаф Шольц) не определилась, какова же ее цель в том, что сейчас происходит. Борис Джонсон, слава Богу, что он остался премьером Великобритании, четко говорит: «Украина должна победить». Понятная цель. Олаф Шольц же говорит: «Путин не должен победить». Это, казалось бы, схожие вещи, но далеко не одно и то же», – возмущался Гончаренко.

В сюжете принадлежащего украинскому олигарху Игорю Коломойскому телеканала «1+1» прямо заявили, что именно немецкая блокировка решения о предоставлении плана действия по членству в НАТО «развязала Путину руки и позволила напасть на Украину».

Также Берлину припомнили затягивание поставок вооружений, «заигрывание с агрессором» и отсутствие чёткой позиции по вступлению в ЕС. На Украине считают, что главная причина – деньги.

«Германия больше всех вносит в бюджет, то есть они – одни из тех, кто формируют бюджет ЕС и тащат на себе всю ситуацию и экономику Евросоюза. У части элит есть сомнения в том, что сейчас целесообразно принимать новые страны в состав ЕС, особенно такие, которые не готовы», – говорит в сюжете украинский эксперт по востоку Илия Куса.

При этом и на Украине не скрывают, что основная выгода от получения статуса заключена в финансовой составляющей. Киеву важно открыть для себя доступ к кандидатскому фонду ЕС.

«Наша главная задача – получить доступ к финансовым ресурсам, которые будут необходимы для послевоенного восстановления», – говорит Куса.

В Киеве надеются на положительный ответ уже через две недели, когда состоится саммит ЕС. Однако Нидерланды, Швеция и Дания уже открыто выступили против предоставления Украине статуса кандидата.