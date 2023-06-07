«Шпионил за военным аэродромом»: СБУ отчиталась о задержании российского агента

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Граждане Украине продолжают помогать российским спецслужбам выявлять позиции украинских военных.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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Так, в Днепропетровской области задержан мужчина, который отслеживал действия боевой авиации ВСУ.

«Злоумышленник собирал для российских окупантов разведданные о видах и количестве самолетов боевой авиации ВСУ, а также места их базирования и направления вылетов. Также он передавал захватчикам локации военкоматов и пытался обнаружить железнодорожные линии, задействованные для снабжения боеприпасами на фронт. За каждое выполненное задание российский агент получал от своего куратора с ФСБ до 4 тыс. грн. Для конспирации деньги предателю переводили с помощью криптовалютного электронного кошелька», – утверждают в украинской спецслужбе.

По версии следствия, эта информация требовалась «для подготовки серии воздушных ударов по территории региона, прежде всего для поражения стратегически важных объектов».

«В поле зрения российской спецслужбы мужчина попал через один из российских телеграмм-ботов, где он периодически выкладывал фото позиций украинских войск. В дальнейшем связь с агрессором поддерживалась через мессенджер. Для выполнения разведзадач выезжал на местность, где скрыто наблюдал за объектами, а также расспрашивал нужную ему информацию у людей. При обыске по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон и планшет, которые он использовал для коммуникации с ФСБ», – сообщают в СБУ.

Задержанному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.