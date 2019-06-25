Штаты все еще ищут посла на Украине

25.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Соединенные Штаты пытаются найти постоянного посла на Украине, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на встрече с прессой заявил Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор, сообщает пресс-служба посольства.

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“Соединенным Штатам сильно небезразлична Украина. Администрация в Вашингтоне должна была быть определенной, что команда посольства США в Украине будет в полном составе. Они пытаются найти постоянного посла, для этого его надо номинировать, после этого этот человек должен пройти утверждение в сенатском конгрессе”, — отметил дипломат.

Пока этот процесс не произойдет, сказал Тейлор, он будет находиться в Украине в качестве временно поверенного.

Предыдущий посол США Мари Йованович была досрочно отозвана в Штаты в мае, за месяц до формального истечения срока своих полномочий. Йованович стала фигурантом скандала, связанного с влиянием на выборы президента США.