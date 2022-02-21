Шурыгин: Украина провоцирует на ответный удар

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Новости Украины

Украинская группировка в Донбассе постарается отрезать ДНР и ЛНР друг от друга, а также от России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», -заявил военный эксперт Владислав шурыгин.

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«Не исключено, что ВСУ готовится к быстрой операции наподобие югославской — мощными ударами отрезать республики друг от друга и от границы с Россией. Такая операция подразумевает окружение городов, вряд ли они будут пытаться их штурмовать. Скорее, отрежут от инфраструктуры, обложат со всех сторон и попытаются взять измором», – сказал Шурыгин «Известиям.

По его словам, на проведение такой операции Украина может рассчитывать, если за спиной ДНР и ЛНР не будет России.

«Сейчас ВСУ, скорее, стараются устроить достаточно масштабную заварушку, но не переводить ее в крупномасштабную войну, чтобы у России не было поводов направить силы на помощь Донецку и Луганску. ДРГ Киева провоцируют ДНР и ЛНР к началу активных действий. Им важно получить ответный удар — это позволит Украине говорить, что они подверглись агрессии, а сами ни в чем не виноваты. Действия ДРГ, подрывы, обстрелы, террор – одни из таких инструментов», – подчеркнул аналитик.

По мнению эксперта, своими действиями Киев пытается решить сразу три вопроса: «обнулить» Минские соглашения; понять, что дальше делать с Донбассом; выполнить то, о чем просят США и НАТО – дать повод для введения уже подготовленных больших антироссийских санкций.