Шведский экс-премьер остудил грезящего членством в НАТО Ермака

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Новости Украины

В НАТО должны увидеть успехи ВСУ на фронтах, чтобы уже никто не сомневался, что Украина достойна членства в альянсе.

Об этом заявил глава президентского офиса Андрей Ермак в ходе организованного олигархом Виктором Пинчуком форума «Ялтинская европейская стратегия» (проходит после 2014 года в Киеве), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день более рабочих гарантий, нежели даёт 5 статья договора НАТО, – не существует. И это признают все. Украина никогда не отказывалась от своих перспектив и желания присоединиться к НАТО. И мне кажется, что эта война, мужество нашей нации и героизм наших воинов, да и просто наша возможность бороться и сегодня показывать не только возможность обороняться, но и деоккупировать наши территории, – должны изменить и отношение членов НАТО к перспективам членства Украины. Я думаю всегда сильные игроки и сильные партнёры и сильные члены укрепляют международные организации», – разглагольствовал чиновник.

В свою очередь, экс-премьер-министр Швеции (1991 по 1994 гг.) Карл Бильдт скептически прокомментировал громкие заявления главы офиса Зеленского.

«Я понимаю желание, как господин Ермак сказал, получить юридические гарантии безопасности. Но давайте посмотрим на историю Европы. Она вся полна гарантий безопасности. Вся европейская история. Наиболее известными являются гарантии территориальной целостности Бельгии от 1830 года. И это было неоднократно нарушено. Ничего не случилось. Или возьмём Великобританию, или Францию и их гарантии для Польши и 1939 год. Гитлер напал, ничего не случилось. Британия объявила войну, но для страны это уже не имело значения. Поэтому я бы сказал, что да, эти документы хорошо бы иметь. Но вопрос в том, что надо учитывать реальные возможности, которые за этими документами стоят. Поэтому я бы лучше сосредоточился на вопросе обязанностей определённых стран. Которым они говорили, что мы чётко и однозначно будем содействовать созданию для Украины возможностей обороны своей территории. Я думаю, что фундаментальным образом надо добавить обязанности таких стран в случае агрессии делать определённые вещи. Под этим я понимаю, что Украина хотела иметь автоматический ответ на этот случай. Но, на самом деле, есть широкий спектр, от санкций, к ядерной войне. И в реалистичном смысле, я думаю, что страны вряд ли захотят подписаться под какими-то автоматическими мероприятиями. Поэтому я бы лучше говорил про коалиции стран, которые обязуются продолжительное время помогать Украине и развить те оборонные возможности, которые являются важными. И к этому я бы добавил и некоторые политические обязательства», – сказал Бильдт.