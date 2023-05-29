«Сидеть рядом с русскими не будем» – в Раде приняли русофобское обращение к мировому православию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Верховная рада приняла обращение к Межпарламентской ассамблее православия и парламентам ее государств-членов с требованием не допустить представителей России к участию в 30-й юбилейной Генеральной Ассамблее МАП.

Соответствующий документ был принят в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Документ представил депутат Верховной рады Богдан Яременко. Он рассказал, что основной целью обращения является доставить очередные проблемы России и воспрепятствовать её участию в очередной международной организации.

«Это наше коллективное решение о том, что представители Верховной Рады Украины отказываются не только вести переговоры, консультироваться, но и сидеть в одном помещении с теми представителями так называемой Думы так называемой Российской Федерации. Один из комитетов этой организации возглавляет Затулин, президентом этой организации является no-name Гаврилов, который так же поддержал решение о войне против Украины», – сказал депутат.

В свою очередь, Соломия Бобровская пожаловалась на «пророссийскую деятельность» канонической церкви и потребовала признать её террористической организацией.

«Нам пора признавать РПЦ вообще террористической организацией, которая здесь максимально широко действует. И то, что происходило в Хмельницком, я помню очень хорошо реакцию, минимальную реакцию наших коллег из зала, когда избили парня-военнослужащего, и что случилось потом, собственно, с церковью и с возмущением города Хмельницкого, как быстро перешли все общины в Православную Церковь Украины. Но такие вещи недопустимы. То, что сегодня Верховная Рада стоит в стороне от этого вопроса, так вот, поезжайте на свои округа и увидите, как реагируют люди и что говорят о происходящем в РПЦ до сих пор, с продолжением неотпевания погибших и заканчивания наличия массовой литературы по поводу подрыва основ национальной безопасности и обороны», – возмутилась она.

После чего в ходе голосования документ поддержали 254 парламентария. Документ был принят, и в скором времени отправится в парламенты других государств.