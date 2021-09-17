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17.09.2021 16:42 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сирия, Сюжет дня
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Сирийская кампания превратила российскую армию в сильнейшую в мире, – эксперт

На полях сражений с террористами в Сирии Россия «обкатала» свое вооружение и военные стратегии,...

На полях сражений с террористами в Сирии Россия «обкатала» свое вооружение и военные стратегии, исправила ошибки и превратилась в сильнейшую армию мира.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт Александр Запольскис, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Для нас участие в сирийских событиях выступило поначалу серьезным «холодным душем». Когда мы столкнулись с тем, что принятая у нас военная стратегия, оперативно-тактический уровень, как конкретно должны действовать войска, как планировать операцию, как ее готовить, проводить, куда стрелять, как подвозить и так далее, как быстро на что реагировать, сколько должно быть штабов в промежуточном звене… Выяснилось, что это не работает. Не то, чтобы совсем не работает, а не очень хорошо работает.

Мы сначала обкатали существующие вооружения, и там, как известно из открытых источников, были три такие толстые книжки замечаний по ним. Потом мы обкатали новые вооружения – практически каждое через полгода тестирования в Сирии возвращалось на глубокую доработку.

Зато сейчас мы имеем, можно сказать, лучшую в мире армию», – заявил Запольскис.

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