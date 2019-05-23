Ситуация обостряется: В Раде готовятся к импичменту Зеленского

23.05.2019, Киев, Максим Карпенко

В Верховной раде Украины готовятся объявить импичмент новому президенту страны Владимиру Зеленскому.

Поводом для этого станет решение главы государства о роспуске парламента, которое, как уверяет депутат Игорь Мосийчук, является антиконституционным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире телеканала ZIK Мосийчук заявил, что с этой целью представители его фракции обращаются в Конституционный суд, чье решение потом ляжет в основу импичмента.

«Именно наша «Радикальная партия» инициирует обращение в Конституционный суд. Сразу хочу отметить – это обращение не остановит ни коим образом проведение выборов. Но оно закладывает другое – установление факта нарушения Конституции высшим должностным лицом страны. И когда парламент утвердит закон о временных следственных комиссиях, об импичменте президента, это может стать началом процедуры. Я убежден, что парламент примет это и примет даже на следующей неделе», – заявил Мосийчук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Верховная рада устроила демарш, не поддержав внесенный президентом Зеленским законопроект об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до пяти до трех процентов.

Кроме того, в Раде уже не хотят распускаться и объявляют Зеленского узурпатором.