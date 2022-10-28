Ситуация под Херсоном: «Полчаса под сплошным огневым валом. Кто такое выдержит?»

28.10.2022  14:47 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Война, Дзен, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

ВСУ потеряли способность к крупным наступлениям на херсонском направлении. Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Сивкова, украинская армия может наступать только в пешем порядке небольшими группами.

ВСУ потеряли способность к крупным наступлениям на херсонском направлении. Об этом в эфире интернет-канала...

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«Я обращаю внимание, что на этой неделе действия ВСУ на херсонском направлении даже группами батальонного состава тоже прекратились. Действуют либо диверсионно-разведывательные группы, либо, в лучшем случае, это роено-тактическая группа, где-то 200 человек, и то они несут очень большие потери.

То есть, вывод простой – наступать нечем, просто нечем. Если приедут даже туда 15 тысяч человек, то при отсутствии техники они тоже не смогут наступать.

Чтобы было понятно, что такое наступление по полю пешком – это не 1914-й год на календаре. Пешком от исходного района, который за 2-3 километра должен располагаться, вне зоны досягаемости минометов батальонного звена, от этого рубежа они должны пешком наступать на врага со скоростью 5-6 километров в час максимум, там не побежишь в упор. То есть, это полчаса под сплошным огневым валом российских войск. Кто там выдержит?

Там ничего не останется, невозможно такое наступление», – заявил Сивков.

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