Ситуация с ковидом в ДНР начала стабилизироваться – Пушилин

Ситуация с пандемией коронавируса в ДНР начала стабилизироваться – в больницах впервые за несколько месяцев освобождаются кислородные места.

Об этом в интервью на канале «Юнион» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ковид настолько массированно вошёл в нашу жизнь, что сейчас практически ни одна встреча знакомых и друзей не обходится без обсуждения, в какой-то степени, ситуации, связанной с ковидом. На сегодняшний момент есть очень лёгкие проблески того, что мы выходим, по крайней мере, на плато, и ситуация может меняться в лучшую сторону. Это не может не радовать, потому что у нас очень много ограничений, от которых мы хотели бы избавиться, много проблем связаны с тем, что наши родственники и знакомые вынуждены проходить лечение в больнице. И, к сожалению, не все выживают. То количество жизней, которое уносит ковид – мы себе такого и представить не могли буквально ещё 2-3 года назад. Но, тем не менее, это пандемия», – сказал он.

Денис Пушилин подчеркнул, что благодаря самоотверженной работе медиков и сотрудников Министерства здравоохранения, ситуация в ДНР начала стабилизироваться.

«Нашим Минздравом сделано очень много ввиду и ограниченности ресурсов, и того, что мы не были готовы. Никогда не было необходимости в таком количестве кислородных мест, а это стало сейчас чуть ли не важнейшей составляющей в любой ковидной базе. У нас сейчас, если брать в цифрах, около четырёх тысяч коек в ковидных базах. Из них тысяча семьсот сорок одна – с кислородной поддержкой. И только на этой неделе появились первые незанятые койки с кислородным местом. Сейчас мы находимся в той точке, которая говорит, что стабилизация возможна. Потому что совсем недавно мы с очень серьёзным переживанием смотрели, что же будет через месяц-два, если ситуация пойдёт по нарастающей», – добавил глава государства.

Также он поблагодарил медицинских работников за самоотверженную борьбу с пандемией.