Сивков: Население России воспримет как поражение конец СВО на границах лишь 4 областей

Население России воспримет завершение СВО на границах лишь четырех областей как поражение, предупредил военный эксперт Константин Сивков в эфире канала «Красная линия».

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«…Даже если эти четыре области войдут в состав РФ в соответствии с Конституцией, не будут решением проблемы на юго-западном стратегическом направлении.

Потому что остаются две важных проблемы. Первая – самая острая и больная – это Приднестровье. Оно моментально станет объектом удара. Его судьба будет такая же, как и планировалась для ЛДНР, если бы не начали СВО, – разгром, реки крови, обвинения российского руководства основной массой населения в том, что оно не защитило своих сограждан. Со всеми вытекающими отсюда последствиями – падение рейтинга президента, создание условий для социального взрыва в стране.

Второй момент – остается незыблемой нынешняя Украина. Разговоры, что они напишут какие-то бумажки, «законы», запрещающие чего-то, – наплевать. У них были все эти бумажки. Они взращивали этих нацистов и будут продолжать взращивать. Оставление Украины в таком качестве не решит задачу денацификации и демилитаризации.

Что касается не вступления в НАТО. Ну, не будет вступать… Но никто не запрещает Украине заключать двухсторонние договоры – такие, как, например, с Британией на 100 лет – на Украине будут британские базы, войска. Значит, будут с Францией, Германией, и там появятся те же самые НАТОвские базы, ракеты среднего радиуса действия, которые будут обеспечивать поражение наших объектов стратегического управления страной.