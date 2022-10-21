Сивков предложил конфисковать российские активы Фридмана и Дерипаски

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Новости Украины

Если бы украинские олигархи вели себя в отношении собственной страны так же, как это позволяют себе большинство российских олигархов, их бы давно уничтожили вместе с семьями.

Об этом в эфире «День ТВ» заявил российский военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские олигархи создают свои батальоны, содержат и финансируют целые группировки, поддерживают властей, в то время, как наши, за редким исключением, фактически занимаются совершенно противоположной деятельностью, препятствуя мобилизации нашей экономики», – сказал Сивков.

В свою очередь ведущий программы политолог Игорь Шишкин добавил, что недавно в прессе появилась публикация о том, что российский олигарх Олег Фридман согласился передать все свои активы в дар киевскому режиму.

«Ясное дело, что не от щедрости душевной, но согласился. А о том, что он согласила передать все свои активы в России российскому государству, что-то он такого не говорил», – отметил Шишкин.

«Это как раз говорит о том, что это за публика, – прокомментировал эксперт. – В той же самой Украине такую публику, как нашу, Фридман и им подобные, их там просто нет, их там уничтожают. Вот, Медведчук чуть-чуть стал не в ту сторону дуть и, несмотря на все его капиталы, оказался за решёткой СБУ».

Он предложил представить, что было бы с украинским олигархом Дмитрием Фирташем, если бы он все свои активы на территории России передал российскому государству.

«С ним и с его семьёй. Вот пример того, как надо брать пример с врага в отношение к этой публике. Во всяком случае, к Фридману совершенно точно, по одному этому заявлению его представителя, национализировать все его активы на территории России, это было бы правильно. Чтобы другим не повадно было. Да и тот же Дерипаска на второй или третий день после начала СВО выступал с критикой СВО и требованием её прекратить, после этого необходимо все его активы национализировать в России. Мне до сих пор непонятно, как могут сохраняться частные собственности иностранных инвесторов, активы на территории России, причём, инвесторов из вражеских государств. Почему эти активы, по итогам ареста 300 миллиардов долларов наших за рубежом, просто не были арестованы здесь? Просто конфискованы. Национализированы, и всё. Это было бы очень серьёзным ударом пор западным олигархам-инвесторам», – добавил Сивков.