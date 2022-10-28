Сивков: Сдача Херсона будет последней каплей, которая взорвёт ситуацию

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Российское руководство ни в коем случае не должно принимать решение об оставлении Херсона. Это послужит детонатором для революционных процессов внутри России.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нельзя сейчас нам переступать эту тонкую грань. Сдача Херсона будет той последней каплей, которая может взорвать ситуацию. Потому что уже цепочка – «жест доброй воли», вывели войска из-под Киева, а под Киевом много наших ребят полегло, гуманитарные коридоры, отказ от действия – всем всё понятно, все всё читают. Те, которые пришли на фронт, которых мобилизовали, особенно те, которые не хотели туда идти, они особенно озлоблены, они особенно старательно сопоставляют эти все факты и говорят себе: «Подожди, я тут оказался из-за чего? Из-за того, что было это, это, это, а теперь еще и это сдать?». А в руках у него автомат, а то и танк… Сдача Херсона, если сама непосредственно не послужит детонатором революционного взрыва, то уж совершенно точно создаст тот потенциал, после которого даже ничтожное действие вызовет взрыв», – заявил Сивков.