Сивков: У армии есть всё, чтобы выйти к Днепру. Нужен лишь приказ

Анатолий Лапин.  
14.01.2024 15:01
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1513
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Российская армия обладает всем необходимым для того, чтобы разгромить группировку ВСУ в течение полутора месяцев и освободить всю территорию левобережной Украины. Для того, чтобы это сделать, нужна лишь политическая воля.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия обладает всем необходимым для того, чтобы разгромить группировку ВСУ в течение полутора...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Российские Вооруженные Силы сегодня способны в течение месяца, максимум – полутора, обращаясь к опыту предшествующих времен, в рамках стратегической операции группы фронтов – а у нас сейчас там развернуты два полнокровных фронта времен Великой Отечественной войны по численности, решить задачу полного разгрома группировки ВСУ на левобережной Украине и освобождения всей этой территории – всей левобережной Украины. С последующим, естественно, форсированием Днепра, поскольку сил уже не останется для сопротивления у врага, и освобождением всей территории Украины.

То есть, этот вопрос решаемый – наши Вооруженные Силы обладают огромным потенциалом, огромный интеллектуальным потенциалом командование обладает, боевым опытом для того, чтобы все это сделать.

Это было показано хорошо, наглядно в первые дни Специальной военной операции», – заявил Сивков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть