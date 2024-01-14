Сивков: У армии есть всё, чтобы выйти к Днепру. Нужен лишь приказ
Российская армия обладает всем необходимым для того, чтобы разгромить группировку ВСУ в течение полутора месяцев и освободить всю территорию левобережной Украины. Для того, чтобы это сделать, нужна лишь политическая воля.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Российские Вооруженные Силы сегодня способны в течение месяца, максимум – полутора, обращаясь к опыту предшествующих времен, в рамках стратегической операции группы фронтов – а у нас сейчас там развернуты два полнокровных фронта времен Великой Отечественной войны по численности, решить задачу полного разгрома группировки ВСУ на левобережной Украине и освобождения всей этой территории – всей левобережной Украины. С последующим, естественно, форсированием Днепра, поскольку сил уже не останется для сопротивления у врага, и освобождением всей территории Украины.
То есть, этот вопрос решаемый – наши Вооруженные Силы обладают огромным потенциалом, огромный интеллектуальным потенциалом командование обладает, боевым опытом для того, чтобы все это сделать.
Это было показано хорошо, наглядно в первые дни Специальной военной операции», – заявил Сивков.
Спасибо!
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