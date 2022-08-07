Сивков: У «пятой колонны» в РФ есть план остановки СВО

07.08.2022  00:47 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Либералы, Россия, Спецоперация


У представителей прозападной «пятой колонны», многие из которых еще остаются во власти в России, есть план остановки СВО и реванша.

Об этом в эфире YouTube-канала «Рой тв» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Как может выглядеть их либеральный прозападный реванш? Я понимаю, что российские либералы они относительные. Они на самом деле изуверы, садисты. Я с ними сталкивался, я их видел. С осени 91-го года я их знаю. Либералы они конечно очень условно, применительно именно к ним. Это компрадоры, прозападники, которые говорят – вы, русские, – дерьмо, вы ничего не можете делать. Сырьё – вы в обмен всё покупаете, мы встраиваемся на правах периферии, учимся у Запада. Вот их идеология. Вы русские криворукие, ничего не умеете делать. Кроме детей. Дети хорошие получаются, а всё остальное, что руками…

Вот их взгляды, я знаю прекрасно. Я сидел на заседаниях правительств 7 лет. В зале экспертном я слышал, что они говорят. Когда там выступали, спасайте промышленность – эээ, металлолом, сносите эти заводы. Я это слышал. Так что я знаю, кто они такие. Давай попробуем с тобой, как это может выглядеть?» – попросил растолковать ведущий – публицист Максим Калашников.

В ответ Сивков перечислил несколько направлений подрывной деятельности системных либералов:

«Первое направление – это экономический саботаж, который будет принимать всё более жёсткие формы…

Всё это приведёт к нарушению работы промышленности. Второе направление пойдёт, чтобы этих людей, бойцов, которые сражаются на фронтах, как-то ущемлять в правах здесь. Уже разговоры на эту тему пошли. Вот, что те, кто приходят с фронтов, они чувствуют себя спасителями страны, их ставить в стойло.

Начнут предприниматься меры, чтобы остановит наступление. Это будут комплексные меры. Они будут пытаться делать – это саботаж с поставками боеприпасов и снаряжения, это раз. Это будут предприниматься попытки в блокировке воспроизводства высокоточных систем оружия. Безусловно, будут предприниматься меры к пресечению возможностей достижения технологического суверенитета.

Нельзя исключить, что будут предприниматься шаги, ведущие к поражению на отдельных направлениях наших войск. В информационном плане, основные направления будут направлены на то, чтобы наша армия несёт неприемлемые потери, что это потери гигантские, что их невозможно восполнить.

Будут вестись разговоры о том, что наши вооружённые силы неспособны решить эти задачи, и нам необходимо остановить военные действия. Будут вестись разговоры о том, что наши командиры и военачальники не соответствуют занимаемой должности, они не способны управлять войсками. Для того, чтобы расколоть руководство вооружённых сил от основной массы войск», – разъяснил Сивков.

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