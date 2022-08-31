Сивков: В интересах Японии и Германии – перейти на сторону России

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Германия и Япония теоретически заинтересованы в союзе с Россией, который помог бы освободиться от фактической оккупации США.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил военный эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К потенциальным союзникам относятся страны, которые при нынешних условиях являются нашими противниками, реальными противниками. Но в силу национального менталитета и положения могут быть нашими союзниками. Это Япония, где традиционный самурайский дух сегодня подавлен американским, страна оккупированная. Это Германия та же самая, которая сейчас мечется до сих пор между желанием сблизиться с нами и получить суверенитет за счет этого, и, вместе с тем, быть, оставаться в русле американского курса. Общие геополитические интересы – это установление многополярного мира. Япония пока это дело не может сделать, но Германия де-факто в той или иной степени к этому стремится. И во Франции те же самые силы есть в лице Марин Ле Пен (Лидер политической партии «Национальный фронт» во Франции – ред.), которые тоже к этому стремятся», – заявил Сивков