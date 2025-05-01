Сивков: Влиятельные прозападные силы России работают на провал СВО и свержение Путина

Михаил Рябов.  
01.05.2025 21:08
  (Мск) , Москва
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Дзен, Либералы, Политика, Россия, Спецоперация


Действия прозападных лоббистов являются одной из причин, почему за 3,5 года СВО российская армия смогла занять скромные территории на Украине по сравнению с результатами Красной армии за аналогичный период в ходе Великой Отечественной войны.

Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков в эфире канала «Красная линия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Действия прозападных лоббистов являются одной из причин, почему за 3,5 года СВО российская армия...

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Сивков сравнил ведение СВО с действиями российской императорской армии во время Первой мировой.

«Это хорошо показано в одном из фильмов. Когда депутат приходит в баню к крупному помещику, и тот говорит: «Почему не освобождают мое поместье? Вот туда наступайте!». «Но там невыгодно наступать!». «Нет, добейтесь наступления!». И тот депутат пошел политическими мотивами добиваться.

Тогда были задействованы очень серьезные силы крупнейшего бизнеса, завязанного на Запад, в том, что Россия эту войну не выиграла. Чтобы Россия была ввергнута в Гражданскую войну. Чтобы свергнуть законную власть. В этом отношении Россия императорская 1914-17 годов и Россия сегодняшняя идентичны.

В нашей России очень серьезные силы, заинтересованные  в том, чтобы свергнуть действующего президента, сдать интересы страны ради личного обогащения, сохранения своих высоких должностей. Они настолько влиятельные, что могут влиять на политические решения высокого уровня!

Мы должны быть готовы, в первую очередь армия, к тому, – скажу мягко, – чтобы восстановить законность, – восстановить действующего президента, защитить Конституцию и государство», – сказал Сивков.

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