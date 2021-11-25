Сивков выругался в эфире, описывая эффективность «Байрактаров»

Распиаренные после недавней карабахской войны беспилотники «Байрактар» турецкого производства эффективны только против стран, не имеющих современных средств ПВО.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил российский военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сивков эмоционально высказался о «Байрактарах», сравнив их с американскими самолетами-разведчиками прошлого века.

«Один «Байрактар» сработал – это ни о чем не говорит, и еще неизвестно, где он сработал. Потому что данных от ДНР о том, что такое было, не поступало. Поэтому давай не будем этого говорить…

Насрать на эти беспилотники большой-большой кучей дерьма, на эти «Байрактары». Эти «Байрактары» были эффективны в условиях, когда не было ПВО. И то, их посбивали.

«Байрактары» – летающее дерьмо, я тебе еще раз говорю. Характеристики его, пожалуйста, 130 километров в час. U-2 в 1933-м году развивал скорость 130 километров в час и имел такую же, даже большую нагрузку, что те «Байрактары»? Против папуасов «Байрактарами» воевать хорошо, и только», – заявил Сивков.