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26.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Россия, Украина
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Сёстры Опанасюк не поняли: Мовы и вышиванки уже недостаточно, нужно убить русских

Бывшие крымчанки сёстры Опанасюк, решившие ради эстрадной карьеры остаться на Украине после 2014 года, так и не поняли, что при захватившем власть нацистском режиме в Киеве уже недостаточно демонстрировать лояльность самостийникам, переходя на мову и отказываясь от родного русского языка. Для того, чтобы быть «своими», теперь нужно отречься от родителей и стать соучастником преступлений против бывших земляков.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Символом чего являются эти девочки и требования отречения. Ведь Крым и Донбасс это поняли сразу, Донбасс поэтому и восстал, а Крым ушёл.

«Вы будете обязаны под Бандеру отречься от своих родителей» – это не девочкам говорят, это говорят Крыму, восставшему Донбассу, русским Харькова, Днепропетровска, Одессы и Юго-Востока Украины.

Вы должны отречься, а если не отречётесь, то тягнибоковцы поедут к вам требовать отречения! И будем проверять по-бандеровски, правда – отреклись или нет.

Потому что бандеровцы проверяют кровью – пойди и убей русского, который не отрёкся. Так было заведено в вашей УПА. Пойди и убей! В «АТО» пойди и убей русского», – заявил Куликов.

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