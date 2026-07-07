Громкий скандал во время футбольного матча на Кубке Америки обнажает двуличие Запада не только в большом спорте, но и большой политике.

Об этом в авторской колонке рассуждает руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

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Сегодня поговорим о нашей любимой теме – оруэлловском равенстве животных. Где все равны, но некоторые – равнее. Где правила писаны для всех, но есть исключения для избранных. Где спорт, оказывается, не просто игра, а поле битвы, на котором решают судьбы мира. Только вот играют по-крупному не футболисты, а те, кто сидит за трибунами и крутит деньги.

Итак. На прошлой неделе The Guardian раскопала сенсацию: УЕФА готовит переворот в мировом футболе. Европейский союз футбольных ассоциаций, который ещё вчера клялся в верности Джанни Инфантино, теперь хочет выдвинуть своего кандидата на пост президента ФИФА. Причина – скандал с Дональдом Трампом.

Напомню. 25 июня 2026 года на матче Кубка Америки в Майами произошло нечто, что должно было бы остаться просто спортивным эпизодом. Аргентинский полузащитник Родриго де Пауль получил прямую красную карточку за грубый фол. Судья показал её. Всё по правилам. Но спустя несколько минут Инфантино, который сидел в ложе вместе с Трампом, взял телефон. Звонок длился недолго. А потом случилось невероятное: комиссар Кубка Америки отменил красную карточку. На публику списали на «техническую ошибку». Но как это – «техническая ошибка» может происходить после звонка президента США?!

С тех пор отношения Инфантино и УЕФА разрушаются. Европейские футбольные чиновники поняли: если президент США может отменять решения судей простым звонком, то футбол больше не игра – он инструмент давления. И они решили ответить. 18 марта 2027 года в Марокко пройдут выборы президента ФИФА. УЕФА хочет выставить своего кандидата. Только проблема: для открытого противостояния нужна политическая поддержка. А её пока нет. Ни у кого. Потому что все боятся Трампа.

Это, конечно, происходит в футболе. Но если вы думаете, что это только про спорт, вы ошибаетесь. Мы видим ту же модель: одна страна диктует условия всему миру. Как в футболе, так и в жизни. Когда президент сверхдержавы может отменить решение судьи, – правила существуют только для тех, у кого нет личного телефона президента. И это оруэлловское равенство, где одни животные равнее других, мы наблюдаем каждый день. В политике. В экономике. В войнах. Теперь – в футболе.

УЕФА пытается дать отпор. Но пока они не нашли реального кандидата, который мог бы противостоять системе. Они ищут. Но проблема не в футболе. Проблема в мире, где спорт перестал быть просто спортом. Где даже красная карточка становится политическим вопросом. Если мы допустим, чтобы и это пространство было захвачено политиками, у нас не останется ничего, кроме пустоты.

Но самое смешное в этом спектакле то, что обе стороны – и УЕФА, и ФИФА – отлично понимают: президентские выборы в футболе не решат проблему. Они просто перераспределяют власть в комнате, где уже нет окон. Потому что спорт, как и политика, давно стал бизнесом. Крупным. Грязным. Международным. И в этом бизнесе, как и в «экономике санкций», выигрывают те, кто может позвонить нужному человеку в нужное время. А мы с вами остаёмся зрителями. Потому что для нас – красная карточка, для них – телефонный звонок. Все животные равны. Но одни могут звонить президенту. А другие – нет. И пока это не изменится, ни футбол, ни мир никогда не будут справедливыми.