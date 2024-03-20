Сказались удары по Одессе и Сумам – В Раде требуют срочно приравнять погибших в казармах к фронтовикам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Погибшие и пострадавшие от ракетных ударов на полигонах и в казармах ВСУшники до сих пор не уравнены в правах с убитыми на фронте, и недавние атаки Одессы и Сум лишний раз подчеркнули данную несправедливость.

Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявил депутат «Слуги народа» Вадим Галайчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе отмечали скорбную дату – два года назад 13 марта российские ракеты ударили по Яворовскому полигону.

«К сожалению, погибли люди, к большому сожалению, было много раненых. Конечно, что это большая беда и семьям этих отважных украинцев, которые ушли, чтобы защищать родную землю, и, к сожалению, в учебных центрах погибли. Нужно поддержать их семьи, ведь есть много людей с инвалидностью, есть семьи погибших. Хотя мы вместе с вами в этом зале в прошлом году проголосовали соответствующий закон, который уравнивает в правах тех наших героев, которые погибли на полигонах, с теми, которые погибли на разных фронтах. Всё же он еще до сих пор не подписан», – сказал Галайчук.

Он с трибуны призвал президента Зеленского немедленно подписать закон, особенно на фоне недавних эффективных ракетных атак.

«Это будет хороший правильный шаг для уважения семей наших героев. Вас, уважаемые народные избранники, призываю каждого вспомнить эти наглые ракетные вражеские удары недавние по Одесчине, по Сумщине, по всем областям, по разным полигонам и учебным центрам и помянуть наших героев минутой молчания», – призывал бандеровец.